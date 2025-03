Le studio derrière Pokémon Go vendu pour 3,2 milliards d’euros au géant saoudien Scopely

Le géant des jeux mobiles Scopely, géré par un fonds d’investissement saoudien, a annoncé mercredi l’acquisition de la division jeux vidéo de Niantic pour un montant de 3,5 milliards de dollars (environ 3,21 milliards d’euros). Cela inclut les jeux mobiles Pokémon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now, qui accueillent chaque mois près de 30 millions de joueurs actifs.

Niantic, à l’origine une filiale de Google, était au départ spécialisé dans les logiciels autour de la géolocalisation et de la réalité alternée. La compagnie a pris son indépendance en 2015 après l’annonce d’un partenariat avec le géant japonais du jeu vidéo Nintendo pour la création d’un jeu mobile sur la franchise Pokémon. C’est ainsi qu’est né Pokémon Go, véritable phénomène vidéoludique dès sa sortie en 2016. L’application est encore utilisée chaque semaine par 20 millions de personnes, selon son concepteur.

L’entreprise a depuis lors sorti d’autres jeux sur la même base : Harry Potter : Wizards Unite, dévoilé en 2019 et depuis lors abandonné, Pikmin Bloom, toujours en collaboration avec Nintendo, en 2021, et Monster Hunter Now, en 2023.

Des discussions entre le studio américain et Scopely, géré depuis 2023 par Savvy Games Group, une filiale du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, avaient débuté dès l’an dernier. Un accord avait été trouvé en août pour permettre l’expansion des jeux de Niantic en Arabie saoudite.

Les négociations se sont poursuivies depuis lors, jusqu’à l’annonce du rachat de la branche jeux vidéo de Niantic par Scopely pour 3,5 milliards de dollars. Cet accord doit donc être validé par les autorités de régulation.

Le géant saoudien des jeux mobiles avait déjà dépensé 4,9 milliards de dollars (près de 4,5 milliards d’euros) pour acquérir en 2023 le jeu mobile Monopoly Go !, l’un des plus populaires sur les smartphones.