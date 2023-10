Le stratège numérique Craftzing s’empare de son homologue Wieni

Craftzing, une firme spécialisée dans les transformations d’entreprises, rachète le studio de produits numériques Wieni. En effectuant ce rachat, l’entreprise va étendre sa position dans les secteurs des médias et des télécommunications. Les fondateurs de Wieni, Jelle Van den Bergh et Hans Vanderstraeten, rejoignent Craftzing en tant que partenaires.

Le rachat de Wieni rapprochera un peu plus Craftzing de son ambition de devenir une référence belge dans le domaine de la transformation (numérique) et de sa mise en œuvre pratique. Les deux entreprises se sont régulièrement rencontrées par le passé et ont également travaillé ensemble sur divers projets. ‘Nous sommes convaincus que les entreprises des médias et des télécommunications connaîtront de nombreuses transformations majeures dans les années à venir’, peut-on lire dans un communiqué de presse. ‘En réunissant nos connaissances et nos expériences sous un même toit, nous souhaitons apporter une réponse aux défis du secteur.’

Wieni peut se prévaloir de plusieurs projets majeurs. Elle a par exemple traduit pour l’UZ Leuven la base de données de l’ensemble du fonctionnement de l’hôpital en un portail en ligne et développé la plate-forme de commerce électronique de RainPharma. Parmi les autres réalisations figurent PlayMedia (la plate-forme vidéo de GoPlay) et la plate-forme d’information de BRUZZ. Ce rachat porte le nombre d’employés de Craftzing à 140.