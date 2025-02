Le spécialiste des hypertrucages Metaphysic passe dans des mains anglo-indiennes

Le studio d’IA Metaphysic, cofondé par deux frères limbourgeois, est repris par le groupe d’effets visuels anglo-indien DNEG. C’est ce dernier qui l’a annoncé.

Metaphysic est spécialisé en intelligence artificielle générative (IA) dans l’industrie cinématographique. C’est ainsi que Tom Hanks et Robin Wright ont bénéficié d’une cure de rajeunissement virtuelle dans la production hollywoodienne ‘Here’ sortie l’année dernière. L’entreprise avait également atteint la finale de ‘America’s Got Talent’ en 2022, où elle avait… ramené Elvis Presley à la vie.

L’entreprise a été fondée en 2021 par le Britannique et actuel CEO Thomas Graham, conjointement avec les frères Chris et Kevin Umé de Beringen dans le Limbourg. En 2023, le magazine américain Times avait inclus Metaphysic parmi les cent entreprises les plus influentes au monde.

A présent, Metaphysic passe dans les mains de Brahma, la filiale d’IA de DNEG. Les actionnaires actuels de Metaphysic, dont Liberty Global et Rakuten, bénéficieront d’une participation dans Brahma. L’entreprise sera valorisée à 1,43 milliard de dollars après la transaction et emploiera plus de 800 personnes, apprend-on.

Thomas Graham, le CEO de Metaphysic, occupera dans un premier temps le poste de président de Brahma et deviendra CEO de la société fusionnée après l’intégration. Le directeur de DNEG, Namit Malhotra, assumera également la fonction de CEO par intérim de Brahma. Les rôles dévolus à Chris et Kevin Umé ne sont actuellement pas clairs.