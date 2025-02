Le rachat de Cylance, l’ancienne filiale de BlackBerry, par Arctic Wolf entériné

Arctic Wolf, spécialiste des opérations de sécurité, a absorbé Cylance. Cette ancienne filiale de BlackBerry Limited était en charge des ‘endpoint security assets’ de l’éditeur canadien de logiciels. Les deux entreprises avaient conclu un accord de rachat définitif à la fin de l’année dernière.

‘Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec Arctic Wolf à la fois en tant que client, que revendeur de la gamme de produits auprès de nos grands clients gouvernementaux, et qu’actionnaire de notre entreprise’, déclare John Giamatteo, CEO de BlackBerry. Le montant du rachat n’a pas été divulgué.

Réduire les risques

Arctic Wolf a intégré la technologie de Cylance dans sa nouvelle solution Aurora Endpoint Security. ‘Les capacités d’IA avancées de Cylance, combinées à l’expertise de l’un des plus grands Security Operations Centers commerciaux au monde, nous permettent de réduire les risques de sécurité des organisations de multiples façons’, affirme Nick Schneider, président et CEO d’Arctic Wolf. ‘Pensez ici à une meilleure prévention et détection des menaces, à l’anticipation de la fatigue liée aux alertes et aux faux positifs, et à la mise en place d’une cybersécurité solide et résiliente.’

Selon Arctic Wolf, la plateforme Aurora utilise les informations de plus de 10.000 clients et plus de 7.000 milliards d’événements de sécurité par semaine pour lutter contre les menaces avancées et émergentes.