Le fondeur de puces NXP effectue un rachat de plus de 300 millions de dollars pour des applications d’IA

Le fabricant néerlandais de puces NXP rachète Kinara, une entreprise qui développe une technologie permettant de créer davantage d’applications dans le domaine de l’intelligence artificielle. A cette fin, NXP débourse 307 millions de dollars.

Kinara fabrique, entre autres, des NPU, du matériel spécialisé conçu pour accélérer la puissance de calcul des puces. NXP a déjà collaboré avec cette entreprise, qui possède des filiales aux Etats-Unis et en Inde. L’accord doit encore être approuvé par les régulateurs. NXP prévoit de finaliser le rachat au cours du premier semestre de cette année.

Accélérer l’innovation

L’ancienne division semi-conducteurs de Philips fabrique des puces pour de nombreux appareils qui se connectent à internet. Plus tôt cette année, NXP avait encore obtenu un prêt d’un milliard d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour accélérer ses innovations dans le domaine des semi-conducteurs. Ce financement était spécifiquement destiné au développement de puces pour le secteur automobile et l’industrie notamment et ce, sur des sites de NXP aux Pays-Bas, en Autriche, en France, en Allemagne et en Roumanie.