Google émet une offre de rachat nettement supérieure sur la firme de sécurité dans le cloud Wiz

Alphabet renégocie en vue de racheter Wiz, rapporte le Wall Street Journal. Le montant financier que la société-mère de Google met sur la table pour acquérir la startup de cybersécurité a été revu nettement à la hausse, puisqu’elle offre désormais 30 milliards de dollars (27 milliards d’euros) pour la firme de sécurité dans le cloud.

Le rachat de Wiz avait été presque finalisé l’été dernier. La firme de sécurité dans le cloud basée à New York, qui analyse des quantités massives de données sur les fournisseurs de stockage cloud tels qu’Amazon Web Services et Microsoft Azure pour détecter les risques de sécurité, avait en effet failli être revendue pour 23 milliards de dollars à l’époque. Mais la direction de l’entreprise encore très jeune (fondée en 2020) avait ensuite, dans un geste quelque peu étonnant, fait marche arrière.

Alphabet est cependant sur le sentier de la guerre sur le marché des services de stockage dans le cloud, où elle veut conquérir des parts de marché face à ces deux grands rivaux. L’intégration de la solution de sécurité de Wiz dans ses services constituerait alors un avantage concurrentiel significatif.

Le montant le plus élevé

C’est pourquoi, comme le révèle le Wall Street Journal sur la base d’une source anonyme proche des négociations, le montant que le géant technologique est prêt à débourser pour racheter la startup, a été considérablement augmenté. Il est question à présent de 30 milliards de dollars (27 milliards d’euros), soit le montant le plus élevé jamais proposé par Alphabet pour un rachat. A titre de comparaison: pour Motorola Mobility, l’entreprise technologique n’avait versé ‘que’ 12,5 milliards de dollars (11,4 milliards d’euros) en 2012, et pour Nest Labs ‘que’ 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros).

Evaluation inférieure

Le chiffre d’affaires réalisé par Wiz n’est pas non plus des moindres: selon TechCrunch, la firme a enregistré un demi-milliard de dollars par an l’année dernière, avec l’intention de générer un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici la fin de 2025. Il s’agit là d’un montant important, surtout en comparaison avec les précédentes valorisations attribuées à Wiz: la plus récente phase d’investissement en capital-risque d’un milliard de dollars, en mai de l’année dernière, avait valorisé la firme à 12 milliards de dollars (11 milliards d’euros), alors qu’une offre publique d’achat des employés, fin 2024, avait porté la valeur de Wiz à 16 milliards de dollars (14,6 milliards d’euros). Cela ne représente encore et toujours qu’un peu plus de la moitié de ce que Google est désormais prête à mettre sur la table.

Problèmes résolus

Selon le Wall Street Journal, l’une des raisons pour lesquelles l’accord avait échoué l’année dernière, c’était que Wiz voulait rester une division distincte sous l’égide d’Alphabet, alors que le repreneur voulait intégrer l’entreprise et ses services dans Google Cloud. On se serait donc entre-temps mis d’accord sur ce point d’une manière ou d’une autre. Le journal économique américain révèle aussi que le contrôle strict du droit de la concurrence par l’administration Biden de l’époque constitua un obstacle potentiel.