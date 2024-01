element61 s’étend en Wallonie en rachetant WeQan

La société de consultance analytique element61 rachète WeQan, son pendant dans le secteur. Elle acquiert ainsi des clients et une expertise dans le sud du pays.

WeQan existe depuis 2015 et a été fondée par Jean-Marc Toussaint, qui dirige toujours l’entreprise aujourd’hui. Elle fournit entre autres les services Qlik et, depuis 2022, Power BI. Parmi les clients de l’entreprise figurent Thales Belgium, DAS et la Croix-Rouge de Belgique.

Le rachat par element61, une filiale de Moore Belgium depuis 2015, offrira à WeQan plus d’options, selon elle.

‘Les clients de WeQan auront accès à un spectre plus large de technologies et de services, notamment en Data Science, Artificial Intelligence, Data Governance, Planning & Budgeting, Financial Consolidation et ESG Reporting, en unissant leurs forces avec element61’, déclare Stijn Vermeulen, directeur général d’element61.

element61 existe pour sa part depuis 2007. Fin 2019, la société avait racheté Pure Solutions. En 2023, c’était au tour de Bijster. Toutes deux sont spécialisées en Qlik.

‘En plus d’accueillir une équipe talentueuse de spécialistes en Business Intelligence au sein de nos effectifs en pleine croissance, la nouvelle collaboration renforcera notre présence en Wallonie, nous permettant d’établir là aussi un lien fort avec les clients et les membres de l’équipe. Le bâtiment existant de WeQan situé à Genval (à 2 pas du célèbre lac du même nom) deviendra une filiale supplémentaire d’element61.’