Easi s’empare de l’acteur télécom Quendra

Grâce à ce rachat, l’entreprise IT belge Easi souhaite faire un pas en avant pour devenir un acteur important sur le marché des télécommunications.

Basée à Lasne dans le Brabant wallon, Quendra est spécialisée dans les télécommunications et la connectivité. L’entreprise compte quelque 250 clients. L’expertise de l’entreprise dans le domaine des télécommunications devrait aider Easi à croître, selon Mirko Montorro, sales manager chez Easi, dans un communiqué de presse: ‘En intégrant les connaissances et les ressources de Quendra à notre équipe, nous renforcerons notre expertise dans des domaines clés et consoliderons notre position auprès des clients et partenaires communs. Nous exercerons surtout un impact plus important sur le marché belge des télécommunications.’

Les employés de Quendra rejoindront Easi et viendront s’ajouter aux 600 employés existants de la firme IT. Easi ne souhaite pas révéler le montant impliqué dans le rachat.