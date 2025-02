Dropsolid s’empare d’un spécialiste Drupal portugais

Dropsolid a récemment racheté le spécialiste Drupal portugais Pictonio. L’entreprise entend ainsi renforcer sa position d’acteur qui donne le ton dans le domaine des solutions Drupal DXP en Europe. Elle étoffe ainsi également sa plateforme souveraine pilotée par l’IA.

Dropsolid s’adresse entre autres aux petites et moyennes entreprises (PME) nécessitant des plateformes d’expérience digitale (DXP) évolutives, flexibles et économiques. En intégrant l’intelligence artificielle, la firme open source belge propose une plateforme qui permet aux entreprises de pénétrer le marché et d’augmenter les taux de conversion.

En réalisant davantage de rachats et de partenariats stratégiques, l’entreprise souhaite renforcer à présent sa position sur le marché. Le rachat du spécialiste portugais Pictonio s’inscrit dans cette stratégie.