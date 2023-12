Cegeka entérine le rachat de CTG

Quelques mois après l’offre émise par Cegeka sur CTG, le groupe IT d’Hasselt a racheté intégralement la multinationale américaine.

Computer Task Group, Incorporated, comme CTG s’appelle officiellement, sera détenue entièrement par Cegeka au prix de 10,50 dollars par action, soit 172 millions de dollars au total. La firme limbourgeoise avait émis une offre l’été dernier et, en septembre déjà, il était clair qu’elle pourrait racheter au moins 76 pour cent des actions, soit dix pour cent de plus que le minimum proposé par Cegeka elle-même.

CTG fournit des solutions et services IT numériques en Amérique du Nord et en Europe occidentale. L’entreprise a son siège social à Buffalo (New York) et possède des filiales aux Etats-Unis, au Canada, en Inde, en Amérique du Sud et en Europe, y compris en Belgique.

‘Ce rachat constitue une prochaine étape logique dans la croissance continue de notre entreprise. En unissant nos forces avec CTG, nous créons une puissante organisation IT proposant une gamme de solutions intégrées de bout en bout, soutenues par un solide Global Delivery Center et des technologies innovantes. Conjointement, nous serons actifs dans 19 pays et occuperons plus de 9.000 professionnels IT’, déclare Stijn Bijnens, CEO de Cegeka.

1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Cegeka a connu une croissance significative au cours des dix dernières années, passant d’une entreprise belge à un acteur paneuropéen. Avec ce rachat aux Etats-Unis, elle est devenue là aussi une valeur confirmée. Ensemble, Cegeka vise par conséquent un chiffre d’affaires annuel d’1,4 milliard d’euros l’année prochaine.

Le rachat par Cegeka signifie également le départ de Filip Gydé, le Belge qui a été CEO de CTG pendant près de cinq ans, après avoir travaillé durant 29 ans environ pour CTG Europe. Cegeka le remercie pour sa coopération lors du processus de reprise et pour ses nombreuses années de dévouement envers l’entreprise.