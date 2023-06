Business At Work s’agrandit avec l’acquisition de la société belgo-luxembourgeoise Exertum

La société française de services IT Business At Work annonce l’acquisition d’Exertum, une société belgo-luxembourgeoise spécialisée dans la gestion technique des systèmes SAP.

Depuis plus de 20 ans, Business At Work se concentre sur l’accompagnement de bout en bout de projets de transformation pour les fonctions de soutien clés (finances, RH, IT, achats et chaîne d’approvisionnement). Son portefeuille de clients comprend principalement de grandes multinationales européennes, mais aussi des entreprises de taille moyenne et des organismes publics.

Une position plus forte

L’équipe d’Exertum compte désormais plus de 15 ans d’expérience dans les environnements SAP en Belgique et au Luxembourg. Avec l’intégration de l’expertise technologique d’Exertum, Business At Work entend renforcer sa position auprès de ses clients SAP. « Cela nous permet de mieux les accompagner dans la transition vers de nouvelles solutions SAP, notamment S/4HANA, et dans le développement de leur stratégie cloud », peut-on lire dans un communiqué de presse.

« Exertum a participé à plus d’une centaine de projets de migration, notamment avec S/4HANA et Rise with SAP. L’entreprise dispose d’une expérience unique en Europe, ce qui permet une forte complémentarité », a déclaré Yann Foissac, directeur associé de Business At Work et responsable de l’offre technologique SAP.

Business At Work a réalisé un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2022 et emploie trois cents consultants. L’acquisition d’Exertum s’inscrit dans sa stratégie de croissance organique par des acquisitions ciblées.