Adobe renonce au rachat de Figma

Adobe dit avoir convenu avec Figma de ne pas aller jusqu’au bout du rachat de cette dernière. Les régulateurs émettent en effet trop de réserves sur l’accord.

Adobe avait annoncé en septembre de l’année dernière qu’elle allait reprendre la plate-forme de webdesign Figma pour vingt milliards de dollars (en espèces et en actions). Mais outre les critiques de nombreux utilisateurs de Figma, les régulateurs du Royaume-Uni et de l’UE se dirent également préoccupés. Fin novembre déjà, le régulateur antitrust européen avait lui aussi publié une série de remarques sur la transaction.

Aujourd’hui, Adobe déclare ne pas voir d’issue claire pour obtenir les approbations nécessaires de la Commission européenne et de son pendant britannique CMA.

‘Adobe et Figma ne sont pas du tout d’accord avec les récentes conclusions des régulateurs, mais nous pensons qu’il est dans notre intérêt de continuer à opérer de manière indépendante’, affirme Shantanu Narayen, président et CEO d’Adobe. Adobe et Figma se disent déçues par les conclusions des régulateurs et insistent sur le fait qu’elles voient les choses différemment. Les deux firmes continuent néanmoins de collaborer sur les questions liées au rachat annoncé, y compris les frais de résiliation qu’Adobe paiera à Figma.