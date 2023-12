Près de la moitié des grandes entreprises recourent à l’intelligence artificielle

Près d’une entreprise sur sept (13,8%) a eu recours à l’intelligence artificielle en 2023. Une proportion qui monte à 47,9% parmi les sociétés de plus de 250 travailleurs, ressort-il jeudi d’une étude de l’office statistique Statbel.

Les technologies d’IA les plus utilisées concernent l’analyse du langage écrit (6%), l’automatisation de différents flux de travail ou d’aide à la prise de décision (5,1%) et l’apprentissage automatique tel que l’apprentissage profond (4,8%).

Dans les grandes entreprises (250 employés ou plus), l’IA est le plus utilisé pour l’automatisation des flux de travail ou d’aide à la prise de décision (29,7%) et l’apprentissage automatique (27,8%) et l’analyse du langage écrit (22,8%).

L’enquête révèle également que près de 90% des sociétés disposent d’un site internet, et que plus d’un quart reçoivent des commandes en ligne.

La moitié des entreprises ont recours à des services de cloud, une proportion qui s’élève à 88% parmi celles de plus de 250 travailleurs. Enfin, quatre sociétés sur dix font usage des médias sociaux.