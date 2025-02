La ligne d’assistance de HP pousse délibérément les gens vers le support en ligne avec un quart d’heure de durée d’attente

Si cela ne dépend que de HP, mieux vaut arrêter d’appeler sa ligne d’assistance. Le géant des PC et de l’impression vous met en effet délibérément en attente pendant quinze minutes au téléphone, afin de vous inciter à vous tourner vers l’aide en ligne ou à rechercher d’autres canaux d’assistance.

La durée d’attente a été introduite mardi dernier, comme il ressort d’un mémo interne que The Register a pu consulter, et s’applique aux clients du Royaume-Uni, d’Irlande, de France, d’Allemagne et d’Italie. On s’attend à ce que d’autres pays viennent s’ajouter. ‘L’objectif est d’inciter les clients à accepter plus facilement notre système ‘self-solve’ numérique comme un moyen plus rapide de répondre à leur demande d’aide’, peut-on lire dans le mémo.

L’intervention consiste à introduire un message enregistré à chaque appel téléphonique indiquant qu’il y a une file d’attente et qu’il faudra patienter quinze minutes, avant que quelqu’un prenne l’appel. Ledit message fait également référence aux aides en ligne comme des moyens plus rapides de trouver une solution. La motivation de l’entreprise, toujours selon le mémo, est ‘d’augmenter la rentabilité’, et que les chiffres de support hebdomadaires révèlent le nombre d’appelants qui abandonnent durant l’attente et tentent de résoudre leur problème via les réseaux sociaux ou le chat en direct (livechat).