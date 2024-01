SAP verse plus de 220 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites

Le géant allemand des logiciels professionnels SAP a accepté de verser plus de 220 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites des autorités américaines pour corruption en Afrique du Sud et en Indonésie.

Il était reproché à SAP d’avoir versé des pots-de-vin par le biais d’intermédiaires à des officiels sud-africains entre 2013 et 2017, afin de remporter des appels d’offres d’agences gouvernementales et de collectivités. Le gouvernement américain avait aussi mis en cause la société allemande pour des faits similaires survenus en Indonésie entre 2015 et 2018, selon des documents publiés dans le cadre d’une procédure pénale devant un tribunal fédéral de Richmond (Virginie).

“SAP a reconnu sa responsabilité dans des pratiques de corruption qui ont causé du tort à des sociétés honnêtes”, a déclaré la procureure fédérale de Richmond, Jessica Aber. Dans le cadre de l’accord passé avec les autorités des Etats-Unis, SAP va verser une amende de 118 millions de dollars, à quoi s’ajoutent 103 millions de dollars de pénalités.

La transaction permet à SAP d’éviter des poursuites, pour peu que le groupe ne commette pas de nouvelle infraction dans les trois ans à venir. Le ministère américain de la Justice a relevé qu’après avoir été mis au fait des premières accusations, SAP a pris une série de mesures correctives, mettant notamment fin à un système de commissions versées à des commerciaux qui ne faisaient pas partie de la société.

SAP est coté aux Etats-Unis et accessible à des investisseurs américains. Le Foreign Corrupt Practices Act de 1977 prévoit que des faits de corruption pour une telle société sont poursuivables aux Etats-Unis.