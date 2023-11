Microsoft va investir un demi-milliard de dollars dans les infrastructure cloud et d’IA au Canada

Microsoft investira 500 millions de dollars (459 millions d’euros) dans les infrastructures cloud et d’IA de la province canadienne du Québec au cours des deux prochaines années. Voilà ce qu’a annoncé le géant technologique.

L’infrastructure cloud de Microsoft au Canada sera ‘750 pour cent plus volumineuse’ après l’investissement, selon l’entreprise. ‘Cela accélérera également le rythme des innovations en intelligence artificielle et permettra aux organisations québécoises de capitaliser sur ce qui est déjà en place dans la province.’

Promouvoir la commercialisation de systèmes d’IA

‘Le Québec est à l’avant-garde de l’innovation mondiale dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec l’une des plus fortes concentrations de chercheurs en apprentissage profond (deep learning) au monde’, déclare François-Philippe Champagne, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada. ‘Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec des partenaires comme Microsoft pour garantir que tous les acteurs de l’écosystème canadien de l’IA aient accès aux moyens et à l’infrastructure informatique nécessaires pour promouvoir la commercialisation de systèmes d’IA dans ce pays.’

Cette annonce coïncide avec la publication d’un rapport d’Ernst & Young démontrant que Microsoft et son écosystème au Québec, qui comprend plus de 3.200 partenaires, représentent plus de 57.000 emplois et rapportent annuellement 6,4 milliards de dollars environ au produit intérieur brut (PIB) de la province canadienne.