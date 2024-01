Les ventes mondiales de puces en hausse pour la première fois en l’espace d’un an

Les ventes mondiales de puces ont augmenté en novembre dernier pour la première fois depuis plus d’un an. Le marché des puces doit faire face depuis un certain temps déjà à une faible demande de smartphones et d’ordinateurs, du fait que les consommateurs sont plus attentifs aux coûts et dépensent moins en produits électroniques en raison de la forte inflation.

Cependant, la demande de puces semble à présent se redresser quelque peu en raison de l’important besoin en semi-conducteurs pour les applications d’intelligence artificielle (IA). Selon l’organisation industrielle SIA basée à Washington, les revenus mondiaux tirés des puces se sont élevés à 48 milliards de dollars (environ 44 milliards d’euros) en novembre 2023. Cela représentait une augmentation de plus de cinq pour cent par rapport à novembre 2022. Par rapport au mois précédent, le chiffre d’affaires a augmenté de près de trois pour cent.

C’est surtout la Chine qui a stimulé les ventes de puces en novembre dernier. La deuxième économie mondiale a acheté 7,6 pour cent de puces en plus qu’un an plus tôt. Les ventes de puces en Amérique ont, elles, augmenté de 3,5 pour cent et celles en Europe de 5,6 pour cent. Quant aux ventes au Japon, elles ont reculé de 2,8 pour cent.