La firme belge Jurimesh lève 1,6 million d’euros pour la diligence raisonnable basée sur l’IA

Jurimesh, établie à Gand, a levé 1,6 million d’euros lors d’une phase de financement de pré-amorçage. L’entreprise de technologie juridique souhaite utiliser l’argent pour peaufiner davantage sa plateforme de diligence raisonnable basée sur l’IA.

La due diligence juridique (ou analyse des contrats) a traditionnellement été un processus lent et coûteux, qui est en outre sujet à l’erreur humaine. Jurimesh, fondée en 2023, veut changer cela au moyen de l’intelligence artificielle. ‘Le secteur juridique a toléré l’inefficience pendant trop longtemps’, déclare Jorrit Willaert, CEO de Jurimesh. ‘Ce financement nous permettra de développer plus avant notre technologie et de redéfinir la manière dont les équipes juridiques abordent la due diligence juridique et l’analyse des contrats.’

Occupés des semaines durant

En collaborant avec des cabinets d’avocats spécialisés en fusions et acquisitions (M&A), l’équipe de Jurimesh a pu progressivement identifier les lacunes de la due diligence manuelle. Les avocats passaient parfois des semaines à examiner les contrats d’une seule transaction, à vérifier les clauses et à rédiger des rapports. ‘Nous avons rapidement compris que le processus nécessitait une solution plus intelligente’, affirme Willaert.

Jurimesh a cherché et trouvé cette solution dans l’automatisation pilotée par l’IA. C’est ainsi que la plateforme applique une reconnaissance avancée des documents par l’IA et utilise de vastes modèles linguistiques pour identifier les signaux d’alarme, faire des recommandations et générer des rapports de diligence raisonnable détaillés. Parallèlement, Jurimesh s’intègre parfaitement aux data rooms. La plateforme est désormais approuvée par des cabinets d’avocats de premier plan tels qu’Andersen, Grant Thornton et divers cabinets de M&A (Mergers & Acquisitions ou fusions et acquisitions).

Partenariats stratégiques

La phase de financement de pré-amorçage d’1,6 million d’euros a été dirigée par le réseau d’investissement international Syndicate One et accompagnée par plusieurs business angels. Avec ce nouveau capital, Jurimesh vise à élargir son équipe d’IA en vue d’affiner ses algorithmes et accroître sa présence sur le marché européen en renforçant son équipe commerciale et en concluant des partenariats stratégiques. Des investissements seront également réalisés dans de nouvelles fonctionnalités qui devraient à terme rendre le travail manuel répétitif et chronophage ‘complètement redondant’.

‘Jurimesh trace une nouvelle voie dans le domaine de la legaltech à un moment où le marché recherche de plus en plus de solutions basées sur l’IA’, déclare Hans Kayaert de Syndicate One. ‘Alors que l’IA juridique s’était jusqu’à présent largement concentrée sur de vastes applications horizontales, Jorrit et Jasper (les cofondateurs, ndlr) nous ont impressionnés en perfectionnant le travail spécifique de la diligence raisonnable juridique. Ce faisant, ils écrivent le prochain chapitre de l’évolution de l’IA juridique.’