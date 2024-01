Chute maximale des importations chinoises de puces depuis 2004 à cause des sanctions américaines

L’année dernière, les importations chinoises de puces ont connu leur plus forte baisse depuis le début des mesurages en 2004. Les importations chinoises de semi-conducteurs sont affectées par les restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine et par la reprise difficile de la deuxième économie mondiale.

La valeur des puces importées par la Chine a reculé de plus de 15 pour cent en 2023 à 349,4 milliards de dollars (quelque 319 milliards d’euros). C’est la deuxième année consécutive que les importations chinoises de semi-conducteurs diminuent, et cela constitue la plus forte baisse depuis 2004, l’année où la douane chinoise a commencé à tenir à jour ces données.

Faiblesse récurrente

Cet important recul souligne la faiblesse récurrente de l’industrie mondiale des puces, qui peine à sortir d’une profonde récession. La demande chinoise a particulièrement souffert des mesures nationales strictes liées au coronavirus et de la faible reprise d’après-pandémie. L’année dernière, le marché des puces a subi un nouveau coup dur avec la décision du gouvernement américain d’interdire l’exportation vers la Chine de puces sophistiquées, capables de former des modèles pour l’intelligence artificielle.