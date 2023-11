Un important syndicat allemand appelle à la grève chez Amazon lors du Black Friday

Un important syndicat a appelé le personnel des cinq centres de distribution allemands d’Amazon à faire grève pendant le Black Friday.

Cette journée des bonnes affaires est souvent l’un des jours les plus chargés de l’année pour les boutiques en ligne telles qu’Amazon. Par ces actions, le syndicat veut donner plus de poids à ses revendications pour plus d’emplois permanents et un revenu plus sûr pour les employés.

Le personnel des filiales d’Amazon situées à Coblence, Leipzig, Rheinberg, Dortmund et Bad Hersfeld a débrayé, selon le syndicat Verdi. Ce dernier agit ainsi, à l’entendre, ‘pour préciser qui rend le chiffre d’affaires possible et qui attend encore et toujours le début des négociations salariales’.

Le personnel de l’entreprise technologique américaine se mobilise également dans d’autres pays. C’est ainsi que le syndicat Teamsters a annoncé une grève à Palmdale en Californie. Dans le nord de l’Italie, un arrêt de travail chez Amazon dans la province de Piacenza est le prélude d’une grève générale dans les régions septentrionales du pays.

Actions belges prévues

Dans un certain nombre d’autres pays, dont la Belgique, des manifestations contre Amazon sont prévues. Elles sont annoncées sur le site web Make Amazon Pay Day, qui a été mis en œuvre par des syndicats et des organisations de défense des droits de l’homme et de l’environnement dans plus de vingt pays. Chez nous, selon le site, une action dans les bureaux d’Amazon à Bruxelles et une autre à Lint, lors du congrès du syndicat chrétien ACV Puls, sont à l’ordre du jour.

Le Black Friday est un phénomène venu des Etats-Unis, qui fait référence au lendemain de la fête de Thanksgiving. De nombreux commerçants se distinguent alors au niveau de leurs prix afin de vendre le plus possible.