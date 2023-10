Amazon a utilisé un algorithme secret pour augmenter ses prix

Selon le journal économique américain The Wall Street Journal, le géant technologique Amazon a utilisé un algorithme secret pour déterminer le niveau auquel l’entreprise peut fixer ses prix. C’est là l’un des éléments sur lesquels enquête la FTC, le régulateur américain du commerce, qui examine actuellement les pratiques d’Amazon en e-commerce.

Sous le nom de code ‘Project Nessie’, comme l’a affirmé la Federal Trade Commission (FTC) dans une plainte officielle déposée à l’encontre d’Amazon le mois dernier, le géant technologique et du commerce électronique a utilisé un algorithme qui gonflait les prix de ses produits et services. Lorsque des concurrents, tels que le géant de la vente au détail Target, suivaient ces augmentations, les prix restaient au niveau supérieur. Et s’ils ne suivaient pas, l’algorithme revenait automatiquement au prix précédent. La FTC estime ainsi que jusqu’à ce qu’elle mette fin à cette pratique en 2019, Amazon augmentait artificiellement les prix de plusieurs catégories de produits.

Omissions

Voilà qui n’est pas agréable pour les consommateurs, évidemment. De plus, comme l’a déclaré le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, dans le Wall Street Journal, les informations sur le projet qu’Amazon a dû remettre à l’agence gouvernementale, contenaient de nombreuses omissions. ‘Nous appelons une fois de plus Amazon à prendre des mesures rapides pour mettre fin à ces pratiques et montrer au public américain toute l’étendue de ce que nous prétendons être ses pratiques monopolistiques illégales’, a-t-il déclaré au journal.

Monopole

L’algorithme n’est qu’un élément d’un procès intenté par la FTC contre Amazon. Le cœur de cette affaire est l’abus par Amazon de sa position de monopole. Amazon a répondu au procès intenté en affirmant que la FTC ‘avait tort sur les faits et sur la loi, et nous sommes impatients de porter cette affaire devant les tribunaux’.