Dataline s’étend encore en Espagne et en Finlande

Dataline – le fournisseur belge d’un logiciel MIS/ERP spécialisé pour les entreprises de médias imprimés – s’étend encore en Espagne et en Finlande suite aux rachats respectifs de Palmart et d’Arkki.

MultiPress: voilà comment s’appelle le logiciel MIS/ERP que Dataline Solutions a développé tout spécialement pour les entreprises de médias imprimés, qui n’ont pas nécessairement les mêmes besoins et exigences que l’industrie graphique globale. Dataline a été fondée en 1997 par Dirk Deroo, qui en est encore et toujours le CEO. L’entreprise occupe aujourd’hui plus de 80 personnes réparties dans quatre filiales situées à Bruges, Paris, Limmen (Pays-Bas) et Willingen (Allemagne).

Espagne

Sur le plan européen, Dataline collabore depuis quelque temps déjà avec des partenaires, mais en raison de quelques rachats récents, l’entreprise accélère à présent son expansion sur notre continent. C’est ainsi que Dataline a récemment absorbé son homologue espagnole Palmart située à Valence. En Espagne, Palmart est un éditeur de logiciels réputé, qui est actif depuis de 25 ans dans l’industrie graphique espagnole et sud-américaine. Plus de 200 firmes utilisent quotidiennement des logiciels ERP de Palmart à des fins de calcul, CRM, web-to-print, facturation, expédition, achats et rapportage. De son côté, Dataline dessert depuis 2016 déjà une vingtaine d’entreprises en Espagne. ‘Grâce à un puissant partenaire comme Palmart, nous pouvons à présent nous assurer un solide ancrage dans ce pays’, déclare le CEO Dirk Deroo. Toujours selon ce dernier, le rachat de Palmart engendrera un rapprochement fécond en vue de pousser plus avant le développement de logiciels.

Finlande

Fin du mois dernier, Dataline annonçait également avoir englouti Arkki, une solution logicielle ERP d’administration pour les firmes de production d’imprimés, rachetée au groupe finnois Loiston. Arkki ERP existe depuis plus de 30 déjà et est très connue au sein des entreprises de production d’imprimés. Arkki est une solution pour les calculs, les flux de travail dans l’administration et la production, la gestion financière et les rapports et ce, surtout dans les imprimeries et les maisons d’édition. Dataline dispose aujourd’hui déjà d’une importante clientèle en Finlande, dont l’une des plus importantes firmes graphiques finnoises: Punamusta.

‘Notre vision de la croissance européenne dans le secteur de la production graphique reste invariablement forte. Nous aspirons à nous étendre sur les marchés où les solutions logicielles innovantes peuvent faire la différence. Le rachat d’Arkki s’inscrit parfaitement dans cette vision’, conclut Dirk Deroo. Dans toutes l’Europe, Dataline possède à présent, à l’entendre, plus de 1.000 sites dans 26 pays et plus de 10.000 utilisateurs quotidiens de son software.