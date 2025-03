Un simple bouton vous permet désormais d’ajouter à l’Agenda des événements de Gmail

Cette fonctionnalité est supportée par Gemini AI de Google, mais n’est provisoirement disponible que dans la version payante de Gmail.

Google est depuis un certain temps déjà occupée à intégrer son intelligence artificielle Gemini dans plusieurs de ses programmes et cette fois, c’est au tour de Gmail. Une nouvelle fonctionnalité vous permet en effet de convenir de rendez-vous Calendar en fonction du contenu de vos courriels.

Si ces courriels sont en anglais et que Gemini reconnaît qu’il s’agit d’une invitation à une réunion, à une fête ou à un autre événement, un bouton apparaît au-dessus du courriel concerné vous suggérant d’ajouter cet événement à votre Agenda. Vous pouvez ensuite ajuster vous-même le rendez-vous, si vous le souhaitez.

En soi, cette fonctionnalité n’est pas complètement nouvelle. Les utilisateurs de Gmail savent peut-être déjà que Google reconnaît des éléments tels que les billets d’avion, et peut les ajouter à votre Agenda. Cette fonctionnalité est donc à présent étendue. Le bouton n’est actuellement disponible qu’en anglais et se trouve dans le navigateur pour les utilisateurs de la suite Workspace payante (Business et Enterprise).

Chatter avec Gemini

En outre, Google entend aussi intégrer une deuxième fonctionnalité dans Agenda, à savoir un chatbot Gen AI désormais reconnaissable. L’idée est que non seulement vous ajoutiez des rendez-vous via Gemini, mais que vous puissiez également demander à l’Agenda quand, par exemple, aura lieu votre prochain rendez-vous chez le médecin ou l’anniversaire de votre collègue. Vous pourrez aussi demander un résumé de ce qui figure au planning du lendemain.

Cette fonctionnalité est actuellement encore en phase de test et n’est disponible que pour les utilisateurs de Google Workspace Labs.