En mai, c’en sera fini de Skype!

Microsoft met fin à son service d’appels internet Skype. Le 5 mai, Skype ne sera en effet plus disponible après plus de deux décennies d’existence. Microsoft demande donc aux utilisateurs de migrer vers Teams.

Skype a été créée en 2003 et compta à son apogée des centaines de millions d’utilisateurs. Pendant de nombreuses années, ce fut la plateforme dominante pour appeler des personnes via internet. De cette façon, Skype a également rendu VoIP populaire auprès du grand public. Mais ces dernières années, le programme a eu du mal à suivre ses concurrents tels Zoom et Slack. L’effondrement de Skype est en partie dû au fait que la technologie sous-jacente du service n’était pas adaptée à l’ère des smartphones.

Microsoft avait racheté Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, sa plus grosse acquisition à l’époque. Ce faisant, l’entreprise offrait plus que ses concurrents Google et Facebook, qui étaient également intéressés. Le service recensait alors quelque 150 millions d’utilisateurs mensuels. En 2020 ce nombre était tombé à 23 millions environ.

Microsoft n’a pas communiqué le nombre d’utilisateurs actuels de Skype, mais ceux qui restent, seront transférés vers Teams. Dans un premier temps, à savoir dans les semaines à venir, ils pourront tous se connecter à Teams avec leur compte Skype et également exporter ainsi leurs contacts et leurs données. Teams, la nouvelle plateforme de réunions de Microsoft qui propose aussi des services de vidéo et d’appel en ligne, compte environ 320 millions d’utilisateurs actifs par mois.