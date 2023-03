Microsoft introduit des assistants AI pour Word et e-mail

Deux jours après une annonce faite par Google, Microsoft révèle elle aussi vouloir ajouter des assistants basés sur l’intelligence artificielle (AI) à sa suite bureautique.

Tous les éléments de son progiciel Office, dont le traitement de texte Word, le tableur Excel, le logiciel de présentation PowerPoint et le programme e-mail Outlook disposeront de cet assistant reposant sur le plus récent logiciel AI du partenaire OpenAI de Microsoft. Ce logiciel, appelé GPT-4, a été dévoilé plus tôt cette semaine.

Les nouveaux assistants, appelés copilotes par Microsoft, seront capables de créer des documents, présentations ou courriels complets. Les assistants AI utiliseront dans ce but des mails et appels vidéo d’entreprise qu’ils auront pu lire et écouter. Ils seront largement disponibles dans les prochains mois, mais Microsoft est déjà en train de les tester avec vingt entreprises.

Plus tôt cette semaine, Google avait annoncé l’ajout d’assistants AI à son progiciel à composants bureautiques, tels Google Docs et Gmail. D’autres développeurs encore pourraient utiliser certains modèles AI constituant la base de nouvelles fonctionnalités. Google veut en outre collaborer avec plusieurs entreprises et startups orientées AI.