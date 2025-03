Le spécialiste polonais du nearshoring Britenet fait son entrée sur le marché belge

Le spécialiste polonais du nearshoring et des logiciels Britenet débarque en Belgique. L’entreprise, active dans les domaines de l’IA, des données, de la BI et du reporting, souhaite en effet déployer ses 1.000 spécialistes en Belgique également.

‘Nous constatons qu’il y a beaucoup de travail technologique à accomplir en Belgique et dans les autres pays d’Europe occidentale. Or nous avons prouvé en Pologne que nous sommes solides sur le plan technologique’, selon Claudia Nieuwland, COO chez Britenet, qui explique pourquoi l’entreprise jette désormais son dévolu sur notre pays. ‘Bien sûr, il y a les grandes institutions publiques européennes qui attirent notre attention, mais nous visons à coup sûr aussi d’autres secteurs, en particulier les banques et les assurances, la logistique, les ressources humaines et le secteur de la vente au détail’, affirme Nieuwland, responsable de la croissance en Europe occidentale. Avec notamment Partenamut, SD Worx, British Telecom et Telenet à son palmarès, elle dispose au moins de l’expérience (internationale) nécessaire pour y arriver.

La Belgique comme base de départ pour l’Europe occidentale

Britenet vient d’ouvrir un bureau à Zaventem et compte actuellement cinq employés. ‘Un point de départ local’, apprend-on. ‘Mais aussi la base pour nos plans d’expansion européenne plus larges.’ L’entreprise a été fondée il y a 19 ans à Lublin (Pologne) et s’est depuis forgée une position forte sur le marché polonais. Alors qu’elle débuta en 2006 avec une douzaine de personnes, l’entreprise, dont le siège est aujourd’hui à Varsovie, occupe aujourd’hui plus de 1.000 spécialistes IT. Ceux-ci sont déployés, conformément au modèle de nearshoring, dans différents pays et dans divers secteurs.

Claudia Nieuwland.

‘En Pologne, nous sommes devenus un acteur en vue avec, par exemple, Generali en tant que client important dans le secteur de l’assurance, mais aussi de solides clients dans la vente au détail, et nous avons également conclu l’un des plus importants contrats gouvernementaux dans le domaine de l’IT’, ajoute Nieuwland. Pour poursuivre sa croissance, Britenet se tourne maintenant vers d’autres pays européens, y compris le nôtre. ‘Notre CEO avait cette ambition depuis un certain temps déjà, encore fallait-il trouver les bonnes personnes et le bon timing’, poursuit Claudia Nieuwland. Il y a deux ans, Britenet avait déjà ouvert un bureau en dehors de la Pologne, à Mönchengladbach en Allemagne, et la Belgique vient donc à présent s’y ajouter.

Le nearshoring comme atout européen

Britenet s’est fortement engagée dans le nearshoring, où elle considère la proximité de la Pologne et la qualité des spécialistes IT polonais comme des avantages importants. ‘Le niveau de l’anglais en Pologne est au moins aussi bon qu’en Flandre, peut-être même meilleur’, signale Jan Vernaillen, directeur marketing chez Britenet.

L’entreprise entend aussi se présenter clairement comme un acteur européen qui conserve toutes les données des clients sur le territoire européen. Cela devient de plus en plus essentiel dans le contexte de la législation européenne sur les données. ‘Pour nous, la réglementation de l’UE passe avant tout, que ce soit clair’, prétend Nieuwland. Entre-temps, avec la firme de titres-repas en ligne Monizze et le vendeur de crèmes-glaces Foubert, il y a aussi les premières références de clients belges.

Focus sur les données, l’IA, le CRM et Salesforce

L’externaliseur s’appuie principalement sur une expertise en données, IA, BI, CRM et reporting. En outre, Britenet se distingue aussi en Salesforce, tout particulièrement dans l’optimisation des implémentations Salesforce. ‘Salesforce représente l’une des plus grandes sources de revenus pour nous’, apprend-on encore.

L’ambition est désormais d’utiliser en Belgique les atouts issus du marché polonais. Comme pour donner plus d’éclat au lancement dans notre pays, l’entreprise organisera un événement d’ouverture le 2 avril. Britenet est entre-temps également membre de Beltug et entend clairement s’ancrer sur notre marché local. Pour mieux comprendre le marché belge, Britenet a également mis en place un conseil consultatif composé de CIO et d’organisations IT belges. ‘Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le marché belge, mais nous voulons réaliser une forte augmentation du chiffre d’affaires ici, c’est du moins ce que notre CEO attend de nous’, conclut Claudia Nieuwland, sans citer de montant précis.