Lenovo présente des ordinateurs portables à écran pliable et panneaux solaires

Lenovo présente ses ordinateurs portables rénovés pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels. Mais l’entreprise dévoile également quelques nouveaux concepts à écran pliable et panneaux solaires intégrés.

Deux fois plus d’espace écran

Baptisé ThinkBook ‘nom de code Flip’ AI PC Concept, Lenovo présente un ordinateur portable doté d’un écran OLED pliable qui permet de passer de 13 à 18,1 pouces, utile pour ceux qui ont besoin de plus d’espace de travail sur un appareil mobile. La firme y parvient en fournissant un grand écran de 18,1 pouces qui peut être plié en deux pour le rendre plus compact.

Lenovo ne révèle guère de détails sur le Codename Flip. L’idée est de montrer ce qu’il peut faire. Si l’intérêt suscité est suffisant, l’appareil pourrait être mis sur le marché, mais on ne sait pas encore si tel sera le cas, à quel prix et avec quelles spécifications. Le modèle présenté par Lenovo dispose d’un processeur Intel Core Ultra 7 et de 32 Go de mémoire LPDDR5X avec stockage SSD PCIe et ports Thunderbolt 4.

Data News a pu examiner de plus près le Codename Flip: il s’agit là d’un ordinateur portable ordinaire, mais avec un écran anormalement haut. L’argument commercial est simple à établir: même en déplacement, un espace d’écran supplémentaire peut être utile, et en travaillant en hauteur, il peut aussi venir à point dans l’avion ou dans des endroits exigus. En même temps, vous pourrez utiliser l’écran verticalement en solo, ainsi que sous forme de… tente en mode partage.

Que cela soit élégant ou non, c’est une autre question. La finition du concept pourrait également être meilleure. Lorsqu’on le déplie complètement à la verticale, on distingue une léger renflement à même le pli, alors que l’écran dépasse légèrement le cadre de l’ordinateur portable sur le côté. Mais ce qui nous inquiète le plus, c’est que la moitié de l’écran se trouve toujours à l’extérieur. Cela le rend plus vulnérable aux dommages qu’un ordinateur portable traditionnel. Mais en tant que concept, c’est sans aucun doute l’une des nouveautés les plus spectaculaires du MWC.



1/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 2/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 3/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 4/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 5/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 6/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 1/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 2/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 3/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 4/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 5/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 6/6 Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept © Pieterjan Van Leemputten

Ecrans complémentaires

Pour ceux qui ne veulent pas d’un tel écran, Lenovo propose les modulaires Magic Bay, toujours en tant que concept. Il s’agit d’une gamme d’accessoires, principalement des écrans, qui se cliquent sur le dessus de votre ordinateur portable et s’intègrent ensuite à votre PC Lenovo.

Lenovo réfléchit aussi à un deuxième écran d’ordinateur portable (complet) cliquable, le Magic Bay Dual Display Concept, à savoir un écran plus petit de 13,3 pouces (appelé Magic Bay 2nd Display). Cela donne l’impression que vous connectez une petite liseuse à votre écran habituel, mais cela peut être utile si vous devez ouvrir un courriel ou un PDF à côté de l’écran principal.

En outre, Lenovo propose également le Magic Bay ‘Codename Tiko’ et ‘Codename Tiko Pro’. Le premier est principalement un gadget: un écran/une caméra capable d’évaluer votre humeur et qui devrait être une sorte d’animal de compagnie IA.



Lenovo Magic Bay “Codename Tiko” © Pieterjan Van Leemputten

Nous sommes davantage fans du Tiko Pro. Il s’agit d’un petit écran de quelques centimètres de haut qui peut par exemple afficher un certain nombre de raccourcis ou fournir aux joueurs des informations supplémentaires sur la charge CPU/GPU. Il peut également être utilisé pour lire des notes à partir de diapositives ou comme indicateur automatique. Dans la pratique, il fonctionne comme un deuxième écran et permet donc de piloter simplement tout ce qui s’y trouve avec la souris.

1/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 2/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 3/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 4/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 5/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 6/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 7/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 1/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 2/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 3/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 4/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 5/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 6/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten 7/7 Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Magic Bay “Codename Tiko Pro” © Pieterjan Van Leemputten

Des panneaux solaires pour votre ordinateur portable

Si vous craignez de vous retrouver sans batterie, vous serez ravi du Yoga Solar PC Concept. Un appareil Yoga (la gamme grand public de Lenovo) doté de 64 mini-panneaux solaires intégrés à l’arrière.

Lenovo souligne qu’elle ne souhaite pas remplacer la batterie, mais donner ainsi plus d’autonomie à l’appareil. Selon l’entreprise, les cellules fonctionnent si efficacement que vous pourrez regarder jusqu’à une heure de vidéo avec vingt minutes de soleil.



1/3 Yoga Solar PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 2/3 Yoga Solar PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 3/3 © Pieterjan Van Leemputten 1/3 Yoga Solar PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 2/3 Yoga Solar PC Concept © Pieterjan Van Leemputten 3/3 © Pieterjan Van Leemputten Yoga Solar PC Concept © Pieterjan Van Leemputten Yoga Solar PC Concept © Pieterjan Van Leemputten © Pieterjan Van Leemputten

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que l’ordinateur portable ne semble pas plus épais qu’un appareil classique. Le modèle présenté par Lenovo mesure (fermé) 15 millimètres d’épaisseur, l’écran lui-même étant aussi mince que celui de n’importe quel autre ordinateur portable. L’appareil ne pèse en outre qu’1,22 kilo.

3D sans lunettes, avec anneau de commande

Lenovo étudie également de nouvelles façons d’interagir avec les PC. Il s’agit là encore d’un concept: un ordinateur portable ThinkBook affichant la 3D visualisable sans lunettes. Pas mal, mais nous ne sommes pas époustouflés pour autant. Nous avons cependant été impressionnés par l’anneau qui l’accompagne. Il permet de faire pivoter un modèle 3D ou d’y zoomer en fonction des mouvements donnés à l’anneau. Data News a pu le tester et même si cela demande un peu de pratique, tout fonctionne de manière assez intuitive.

1/2 © Pieterjan Van Leemputten 2/2 © Pieterjan Van Leemputten 1/2 © Pieterjan Van Leemputten 2/2 © Pieterjan Van Leemputten © Pieterjan Van Leemputten © Pieterjan Van Leemputten

En outre, la firme présente également son moniteur incurvé Hybrid Dimensional de 34 pouces. Une fois encore un concept d’un grand écran qui peut fonctionner à la fois en 2D et en 3D en même temps. Vous pourrez ainsi choisir d’effectuer vos appels vidéo en 3D et votre traitement de texte en 2D. Utile, mais très spécifique.

Bientôt en vente: de nouveaux ThinkPad

Dans la catégorie ‘appareils qui seront bientôt en vente’, Lenovo annonce également plusieurs nouveautés dans sa gamme professionnelle ThinkPad. On retrouve ainsi les ThinkPad X13 Gen 6, ThinkPad T14s 2-en-1 et ThinkBook 16p Gen 6. Parallèlement, des modèles existants des séries ThinkPad T et ThinkPad E ainsi que le ThinkBook 13 2-en-1 Gen 5 bénéficient d’un rafraîchissement avec des spécifications quelque peu plus modernes.

ThinkPad T14s 2 en 1

Comme son appellation l’indique, il s’agit là d’un ordinateur portable de 14 pouces qui peut également être converti en tablette, ce qui en fait le premier du genre dans la série T. A l’intérieur, on trouve une puce Intel Core Ultra (en différentes configurations) et jusqu’à 64 giga-octets de RAM et jusqu’à 1 téraoctet d’espace de stockage (PCIe Gen 5×4). L’appareil pèse 1,4 kilo et dispose d’une batterie de 58 Wh. Le ThinkPad T14s 2-en-1 sera disponible en juin, à partir de 1.649 euros hors TVA.

1/2 ThinkPad T14s 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 2/2 ThinkPad T14s 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 1/2 ThinkPad T14s 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 2/2 ThinkPad T14s 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten ThinkPad T14s 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten ThinkPad T14s 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten

Il y a aussi le ThinkPad T14s standard (gen 6) offrant différentes configurations Intel et AMD. Celles-ci seront disponibles dès le mois d’avril à partir de 1.999 euros hors TVA. D’autres modèles seront disponibles en juin, à partir de 1.549 euros hors TVA. A noter également le nouveau ThinkPad T14 Gen 6, qui sera mis en vente en mai à partir de 1.549 euros avec des spécifications similaires, mais un espace de stockage SSD jusqu’à 2 téraoctets.



ThinkPad X13 Gen 6

Avec seulement 933 grammes, le ThinkPad X13 Gen 6 cible le professionnel qui veut voyager léger. Cet appareil de 13,3 pouces peut accueillir jusqu’à 64 giga-octets de RAM et jusqu’à 2 téraoctets d’espace de stockage et sera disponible à la fois avec Intel (Core Ultra 7 200H et 200U) et AMD (Ryzen AI Pro 300 Series) en juin à partir de 1.399 euros hors TVA.

ThinkBook 16p Gen 6

Avec le 16p, Lenovo cible les utilisateurs assidus. En plus d’un écran de 16 pouces à affichage 3,2K, l’ordinateur portable dispose à la fois d’un NPU et d’une carte graphique puissante (Nvidia GeForce RTX 5070) dans un boîtier pesant 2,2 kilos seulement. Cet appareil sortira au milieu de cette année, à partir de 2.999 euros. Ce n’est pas donné, mais en même temps, ce prix est relatif si l’on sait qu’une RTX 5070 pour votre ordinateur de bureau peut facilement coûter quelque 900 euros (et dans la pratique, elle est même souvent vendue plus chère).

Appareils grand public

Enfin, le plus grand fabricant d’ordinateurs portables au monde met également à jour sa série grand public Yoga. Le point commun de ces appareils est surtout qu’ils sont mieux adaptés aux fonctions d’IA. Tel est le cas dans un premier temps pour certaines tâches de Microsoft Copilot.

Lenovo Yoga Pro 9i et 7i Aura Edition

Les 9i et 7i sont tous deux des ordinateurs portables Intel Core Ultra 9, le premier étant équipé d’un écran de 16 pouces et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070. La mémoire de travail peut être portée à 64 giga-octets de RAM, et il y a de l’espace pour 1 To de SSD PCIe (Gen 4 M.2). Au total, l’appareil se caractérise par un poids de base de 1,93 kilo et un prix démarrant à 1.699 euros TTC.



Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition © Pieterjan Van Leemputten

Remarque: c’est probablement sans la carte graphique RTX 5070. Lenovo indique qu’il s’agit là de l’option maximale disponible, pas de la seule configuration.

Le Yoga Pro 7i est un ordinateur portable de 14 pouces avec le même processeur, mais sans GPU séparé. Ici, vous pourrez configurer jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 téraoctet d’espace de stockage M.2 (SSD). Le Yoga Pro 7 (sans le ‘i’) offre une configuration similaire, mais avec un processeur AMD Ryzen AI 9 365. Les trois appareils intègrent une batterie de 84 Wh.



Yoga Slim 7 et Yoga 7 2 en 1

Pour faire plus léger, tournons-nous vers ces appareils. Le Slim 7 dispose d’un écran OLED de 14 pouces et promet 22,5 heures d’autonomie sur un processeur AMD Ryzen AI 350 et une batterie de 70 Wh, tout en ne pesant qu’1,22 kilo. Le Yoga Slim 7 sera disponible à partir de mars pour un prix de départ de 999 euros.

1/3 Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 2/3 Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 3/3 Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 1/3 Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 2/3 Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten 3/3 Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten Lenovo Yoga 7 2-in-1 © Pieterjan Van Leemputten

Le Yoga 7 2-en-1 peut être utilisé à la fois en mode ordinateur portable et en mode tablette et possède la même puce et la même batterie que le Slim 7 normal, mais est légèrement plus lourd à 1,38 kilo. Le Yoga 7 2-en-1 sera disponible dès le mois de mars à partir de 599 euros (14 pouces) ou 1.299 € (16 pouces et 1,79 kilo).

Lenovo IdeaPad Slim 3x (15 inch)

Enfin, saluons également l’arrivée d’un ordinateur portable à processeur Snapdragon X baptisé IdeaPad Slim 3X. Cet ordinateur portable de 15 pouces pèse 1,6 kilo, peut contenir jusqu’à 24 giga-octets de RAM et, en plus du SSD d’1 téraoctet (M.2), il supporte aussi un second SSD jusqu’à 1 téraoctet. Ce qui est particulier ici, c’est que l’appareil peut être utilisé pendant deux heures après une recharge de quinze minutes.

L’IdeaPad Slim 3X sera disponible à l’achat à partir de mars à un prix démarrant à 599 euros.