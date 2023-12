Canalys voit le marché des PC se redresser grâce à… l’IA

Les ventes de PC semblent reprendre des couleurs après près de deux ans. L’analyste de marché Canalys s’attend à ce que le marché croisse de 5 pour cent au cours du dernier trimestre de cette année.

Pour l’avenir, Canalys s’attend à ce que le nombre de PC expédiés aux vendeurs et aux détaillants du monde entier progresse de 8 pour cent l’année prochaine pour atteindre 267 millions d’ordinateurs, revenant ainsi au niveau de 2019. L’essor de l’intelligence artificielle (IA), en particulier, stimulera la demande de nouveaux PC. Il en ira de même pour les produits Mac plus avancés d’Apple.

Après une période prolongée d’achats reportés en raison de la forte inflation, entre autres, les attentes de l’industrie des PC sont élevées. L’étude de marché de Canalys montre que près de la moitié des fournisseurs interrogés s’attendent à ce que les ventes de PC Windows augmentent de 10 pour cent ou plus l’année prochaine.

© Canalys

L’IA stimule le besoin d’innovations des PC

‘Le marché mondial des PC est clairement sur la voie de la reprise et reviendra au niveau de 2019 l’année prochaine’, déclare Ben Yeh, analyste chez Canalys. ‘L’impact de l’IA sur l’industrie des PC sera important, avec des acteurs de premier plan tels que les équipementiers, les fabricants de processeurs et les fournisseurs de systèmes d’exploitation, tous concentrés en 2024

sur la fourniture de nouveaux modèles compatibles avec l’IA. Ces initiatives renforceront le besoin d’innovations, en particulier dans le secteur commercial’, affirme Yeh.

La part totale des PC compatibles avec l’IA devrait être d’environ 19 pour cent en 2024. Cela inclut tous les produits Mac de la série M et les nouvelles offres attendues dans l’écosystème Windows. Mais si les fonctionnalités de l’IA continuent d’évoluer à un rythme effréné et que des applications (professionnelles) plus convaincantes apparaissent, Canalys pense qu’il n’est pas impossible que le marché des PC se redresse encore plus rapidement qu’il ne le prévoit actuellement.

HP avait déjà prévu une croissance pour 2024

En octobre, le CEO de HP, Enrique Lores, avait clairement indiqué qu’il ne s’inquiétait pas trop de la morosité du marché des PC. ‘Nous avions pris en compte une baisse de la demande pour cette année. Mais nous sommes convaincus que le marché des PC renouera avec la croissance en 2024’, avait noté Data News dans un communiqué de Lores à l’époque.