Apple lance le MacBook Air de 15 pouces (et diminue le prix de la version inférieure)

Même si quasiment toute l’attention était axée sur son casque Vision Pro, Apple n’en a pas moins dévoilé plusieurs autres produits cette semaine. Nombre d’adeptes du MacBook Air ont enfin vu leur patience récompensée, lorsque le PDG d’Apple, Tim Cook, a présenté le modèle de 15,3 pouces tant attendu. Autre bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent la version plus compacte: le modèle de 13 pouces a vu d’un jour à l’autre son prix ‘diminuer’ de 220 euros.

Le MacBook Air M2 à écran de 13 pouces introduit l’année dernière faisait l’objet de la même critique à chaque test: une super-machine, mais nettement trop chère en comparaison avec l’Air M1 encore et toujours disponible (et vendu ci et là à un prix inférieur à mille euros). Jusqu’au week-end dernier, le M2 revenait, lui, à 1.519 euros, alors que ses spécifications et ses performances ne sont guère meilleures que celles du M1 de 2020. Le nouveau prix de base de 1.299 euros est donc nettement plus réaliste et stimulera sans aucun doute les ventes de l’Air M2 de 13 pouces.

Entre les deux Pros

Du moins si le modèle de 13 pouces vous suffit, car lundi, Apple a introduit son grand frère de 15,3 pouces qui – du moins au niveau du format d’écran – prend exactement place entre les deux MacBook Pro (dont les plus récentes versions sont disponibles en 14 et 16 pouces). Les prix du nouvel Air débutent à 1.599 euros. Pour ce montant, vous aurez droit au modèle à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage SSD.

Les autres spécifications sont quasiment identiques à celles des modèles plus coûteux (offrant surtout de la mémoire et de la capacité de stockage en plus: jusqu’à 24 Go de RAM et 2 To SSD), mais par rapport aux MacBook Air de 13 pouces, il n’y a en fait pas non plus de différences notables. A l’exception de la résolution d’écran: chez le MacBook plus grand, elle est de 2.880 x 1.864 pixels, alors que le modèle plus petit doit se contenter d’un affichage Liquid Retina de 2.560 x 1.664 pixels. La version de 15 pouces dispose en outre de davantage de haut-parleurs: six en tout au lieu de quatre.

MagSafe

Sont par contre identiques: l’accu offrant une autonomie de 18 heures, le scanner d’empreintes digitales Touch ID intégré, la caméra FaceTime HD 1.080p, ainsi que l’option de recharge MagSafe. Apple se targue en outre que le nouveau MacBook Air est avec ses 11,5 mm l’ordinateur portable le plus mince au monde. L’appareil se décline dans (les mêmes) quatre teintes et sera disponible à partir du 13 juin.