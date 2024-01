L’impact de l’IA: 3 Belges sur 4 s’attendent à de profonds changements dans leur vie quotidienne

Près de trois Belges sur quatre (74 pour cent) voient leur vie quotidienne complètement changer d’ici cinq ans en raison de l’influence croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans notre société. Voilà ce qui ressort clairement d’une étude mondiale réalisée par Ipsos pour le compte de Google.

L’IA est désormais omniprésente. Cela n’a pas échappé non plus aux Belges: 76 pour cent de nos compatriotes connaissent déjà l’IA, et 62 pour cent souhaitent en savoir plus. Les personnes interrogées s’attendent principalement à ce que l’intelligence artificielle ait un impact sur la façon dont nous identifions et traitons les maladies (59 pour cent), dont nous accédons à l’information (53 pour cent) et dont nous apprenons de nouvelles choses (52 pour cent).

La majorité se dit satisfaite de ces perspectives. C’est ainsi que 57 pour cent des Belges croient que l’IA permettra d’établir des diagnostics médicaux plus précis. Près de la moitié (46 pour cent) pensent que la technologie aura un impact positif sur notre processus d’apprentissage et contribuera à une meilleure compréhension de sujets complexes (48 pour cent).

Avantages économiques

Quelque trois quarts des Belges estiment que les grandes entreprises tireront le plus profit de l’IA, suivies par les particuliers fortunés (67 pour cent) et les gouvernements (65 pour cent). En outre, près de neuf personnes interrogées sur dix (88 pour cent) s’attendent à ce que l’intelligence artificielle influence leur travail ou le secteur dans lequel elles travaillent. Dans ce groupe, près de la moitié pense que la mise en œuvre de l’IA leur permettra de travailler plus rapidement et plus efficacement.

Il n’est pas surprenant que Google salue comme il se doit les résultats de l’étude, qui esquissent une perception essentiellement positive de l’IA. Le géant internet travaille en effet dur pour devenir l’un des principaux acteurs dans le domaine de l’intelligence artificielle. En décembre, Google a lancé son modèle d’IA le plus perfectionné à ce jour: Gemini. L’entreprise intégrera ce modèle dans divers outils et produits pour les rendre progressivement plus utiles pour tous, notamment ‘en permettant aux gens d’avoir des conversations naturelles avec l’IA et en automatisant les tâches répétitives’.