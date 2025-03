La Ligue Braille lance une campagne sur les obstacles numériques pour les aveugles et les malvoyants

La campagne annuelle de sensibilisation de la Ligue Braille commence ce lundi. Cette année, le thème mis en valeur est celui des nombreux obstacles rencontrés par les personnes aveugles ou malvoyantes. Cela va des terminaux de paiement ou distributeurs d’argent à écran tactile, aux sites internet ou applications non accessibles, au sous-titrage ou encore aux informations sur écran, mais non vocalisées. La liste de ces freins n’est pas exhaustive.

Un spot TV audiodécrit mettant en scène une jeune femme aveugle dont la débrouillardise est contrariée par une balance de supermarché illustrera la campagne 2025. Il est à voir dès lundi sur La Une, Tipik, le site et les réseaux sociaux de la Ligue Braille.

Pour étayer ses propos, la Ligue a interrogé 525 de ses membres et il en ressort que plus de sept sondés sur dix rencontrent fréquemment des obstacles dans la vraie vie ou la vie numérique et que neuf personnes sur dix ont la sensation de manquer des informations.

Une perte d’autonomie

Et, évidemment, manquer ces informations génère des sentiments désagréables, notamment quant à une perte d’autonomie et d’indépendance (82%), de la frustration et du stress (63%), une limitation des interactions sociales (57%) et une entrave du développement personnel ou professionnel (36%).

Alors que les caisses et bornes automatiques foisonnent, 96% des personnes aveugles et malvoyantes trouvent important de pouvoir compter sur des guichets et du personnel dans les lieux publics.

Enfin, 200 ans après son invention par Louis Braille, la Ligue avait à cœur de savoir combien de personnes aveugles et malvoyantes utilisent ce système d’écriture. Il s’avère que 69% des personnes aveugles et 14% des personnes malvoyantes connaissent le braille. Parmi elles, 45% l’utilisent tous les jours (particulièrement les néerlandophones, les aveugles, les actifs et les 35-54 ans) et 12% des sondés l’utilisent souvent.