La fonction Google School Time visera à réduire les distractions liées au smartphone parmi les élèves

Google lance une nouvelle fonctionnalité qui aidera les parents à gérer les applis sur les smartphones et tablettes de leurs enfants pendant les heures de classe. Selon l’entreprise technologique, la fonctionnalité appelée School Time s’inscrit dans le cadre de l’interdiction des smartphones dans les écoles primaires et secondaires belges, qui entrera en vigueur l’année scolaire prochaine. Cette fonctionnalité a comme but de réduire les distractions des élèves.

School Time fait partie de Family Link, une appli Google qui permettait déjà aux parents de contrôler ce que leurs enfants pouvaient faire sur leurs appareils. Les parents pourront désormais aussi désactiver des applis et des notifications pendant les heures de classe. Ils pourront également voir quelles applis sont utilisées et à quelle fréquence.

De plus, School Time leur permettra de sélectionner certaines applis utiles pour les devoirs, afin qu’elles puissent toujours être utilisées. Et pendant les vacances, les jours de congé ou même les pauses déjeuner et les moments de jeu, les parents pourront ajuster les paramètres du téléphone à leur gré et introduire une ‘pause’ adaptée aux horaires de leurs enfants.

Outre School Time, Google a aussi introduit une deuxième nouvelle fonctionnalité qui permet aux parents de définir avec qui leurs enfants peuvent communiquer. Cela leur permet d’approuver des contacts spécifiques. Les enfants peuvent à leur tour demander l’approbation de leurs parents pour ajouter de nouveaux contacts.

A partir de l’année scolaire 2025-2026, les écoles belges introduiront une interdiction des smartphones. Conformément aux recommandations de l’OMS et de l’UNESCO, cette interdiction visera à réduire les distractions et à maintenir la concentration des élèves pendant les cours.