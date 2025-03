La start-up bruxelloise Pluriell rejoint son homologue sectorielle Milient Software

La start-up bruxelloise Pluriell appartient depuis janvier à Milient Software, un concurrent international du secteur. Grâce à ce rachat, Pluriell, spécialisée dans les outils de gestion de projets, souhaite poursuivre sa croissance sur le marché néerlandais. De son côté, Milient Software espère progresser encore à l’échelle internationale.

Pluriell a du vent dans les voiles. L’entreprise bruxelloise se concentre sur les plateformes web pour le secteur de la construction. Au début de cette année, elle s’est associée à son homologue internationale Milient Software. Pluriell compte sept employés, Milient 82. Via cet accord, la petite start-up souhaite renforcer son expertise dans le domaine de l’architecture et étendre ses capacités dans celui des offres de produits multilingues.

Glenn Viaene, directeur des ventes de Pluriell, explique le choix de s’associer avec Milient Software: ‘Ce qui fait vraiment la différence, c’est que cette entreprise cible le même marché. Elle a les mêmes clients – des cabinets d’architectes –, mais à plus grande échelle. ‘A cet égard, c’était une excellente occasion d’élargir notre ambition et d’atteindre nos objectifs plus rapidement.’ Cependant, peu de changements ont été apportés à l’organisation de l’entreprise, qui se concentre spécifiquement sur le marché de niche du secteur de la construction. ‘Nous avons été intégrés à la structure globale de Milient, mais notre équipe belge continuera d’exister. Rien ne changera non plus pour nos clients et contacts. A long terme, cependant, notre site web sera absorbé par celui de Milient.’

Bien que l’opération ait été finalisée en six mois, Pluriell ne recherchait pas activement un acheteur, à l’entendre: ‘Nous ne voulions pas nécessairement revendre l’entreprise, mais notre objectif a toujours été de croître. Et certainement sur le marché néerlandais, où nous nous sommes lancés en janvier dernier. Avec cette super-opportunité, nous souhaitons contribuer à une entreprise qui entend devenir le numéro un en Europe. Cela correspond à notre plan initial, tout en le rendant plus ambitieux encore. Le montant du rachat n’a pas été communiqué.