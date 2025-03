Microsoft ouvrira ses centres de données belges cet automne 

Les trois centres de données que Microsoft construit dans notre pays depuis 2021, ouvriront leurs portes en automne de cette année, a annoncé l’entreprise elle-même.

Il y a quatre ans, Microsoft annonçait un investissement de plus d’un milliard d’euros dans notre pays. L’entreprise érige en fait trois centres de données Azure, principalement pour mieux desservir le marché local. Ils s’adresseront aux PME, mais des secteurs soumis à des règles strictes en matière de stockage dans le cloud pourront également conserver leurs données dans un environnement Microsoft en Belgique.

Microsoft estime que la présence locale offrira de meilleures expériences dans le nuage, car il y aura une distance moindre entre le serveur et l’utilisateur final belge. En marge du prochain lancement, Microsoft indique également avoir rejoint la BDIA, l’association belge des centres de données.

‘Grâce à cette extension, Microsoft permettra aux entreprises et aux institutions gouvernementales belges d’exploiter tout le potentiel du cloud computing avec plus de rapidité, de sécurité et de flexibilité’, explique Ron Pooters, directeur du Microsoft Innovation Hub à Bruxelles. ‘Qu’il s’agisse d’innovation basée sur l’IA, de stockage sécurisé de données ou d’analyses avancées, nos services cloud locaux constitueront la base de la prochaine vague de transformations numériques en Belgique.’

Trois partenaires pour la construction

En 2023 déjà, Data News s’était entretenu avec Pooters au sujet des projets de centres de données. Il avait à l’époque déclaré que le gros œuvre des trois centres de données était quasiment prêt. Cela ne comprenait cependant pas le câblage interne, la construction des espaces de données, l’installation du matériel, ainsi que la mise en œuvre progressive des logiciels en tant qu’environnement cloud.

Microsoft préfère ne pas révéler l’emplacement exact des centres de données ou leur capacité. Data News sait cependant de source sûre qu’il s’agit de centres de données construits par LCL, EdgeConnex et Interxion pour le compte de Microsoft.