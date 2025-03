L’UE reproche à Apple et Alphabet des infractions au ‘Digital Markets Act’

La Commission européenne a averti Apple et Alphabet, la société-mère de Google, qu’elles ne respectaient pas dans certains cas le Digital Markets Act (la loi sur les marchés numériques).

Dans le cas d’Alphabet, il s’agit du moteur de recherche Google, dans lequel Alphabet accorde la priorité à ses propres services. Les boutiques, les réservations d’hôtel, les transports ou les actualités sportives d’Alphabet apparaissent tout en haut des résultats de recherche dans Google Search. Cela signifie qu’Alphabet enfreint la loi. L’entreprise dispose encore d’une marge de manœuvre pour s’adapter, et aucune amende ne lui sera infligée directement.

Apple, pour sa part, ne satisfait pas à l’obligation de faire en sorte que ses produits fonctionnent aussi bien avec ceux d’autres entreprises technologiques. Tel est le cas de neuf fonctionnalités iOS, qui tournent nettement mieux sur les produits d’Apple. Il s’agit de fonctionnalités liées principalement aux appareils connectés, tels que des montres intelligentes, des casques ou des TV.

De meilleures offres

Google affirme que les changements exigés par la Commission européenne ‘rendent plus difficile pour les gens de trouver ce qu’ils veulent’. L’entreprise technologique fait référence à sa demande précédente, selon laquelle les autres services de navigation doivent faire l’objet du même traitement que Google Maps dans les résultats de recherche, ce qui, selon l’entreprise, compliquerait la vie de nombreux utilisateurs.

La Commission s’est également plainte des restrictions imposées par la boutique d’applis de Google, Google Play. Selon l’exécutif européen, les développeurs d’applis ne disposent pas de suffisamment de liberté pour relier les utilisateurs de Play à d’autres plateformes, par exemple pour trouver de meilleures offres. Or Google affirme que cela compromettrait la fiabilité et la sécurité des applis dans Play.

En dialogue constant

Apple ne recevra pas non plus d’amende, mais aura la possibilité d’ajuster sa situation. La Commission européenne est ‘en dialogue constant avec les entreprises’, déclare un haut diplomate de l’UE. ‘Des règles plus strictes pour les grandes plateformes en ligne sont récemment entrées en vigueur. Grâce à la loi sur les marchés numériques, la Commission vise à créer un marché concurrentiel et équitable pour le secteur numérique.’