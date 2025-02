La Wallonie se dote d’un centre de cybersécurité ultra-moderne

Le pôle spatial et cyber Galaxia de Redu/Transinne en province de Luxembourg accueille désormais un centre de cybesécurité de pointe comprenant un laboratoire de cryptographie quantique et un cyber range avec simulateur de crise. Ce centre permettra aux entreprises et organismes publics wallons de renforcer leur cybersécurité et leur résilience.

Pour les entreprises, la cybersécurité est sans conteste l’une des priorités actuelles majeures. De plus, la législation NIS2 entrée en vigueur en octobre dernier oblige les entreprises à renforcer les mesures de cybersécurité ainsi que la gestion des incidents et les organismes publics à coordonner leurs politique de cybersécurité.

Bref, il est indispensable pour les organisations de se préparer et de résister à toute cyberattaque, de même que de se former face aux menaces sécuritaires. C’est dans cette optique que l’intercommunale de la Province de Luxembourg Idelux a mis sur pied un centre de cybersécurité sur le site de Redu/Transinne, déjà réputé pour accueillir notamment l’ESA (Agence spatiale européenne).

Cyber range

Mis en place avec la firme belge Nexova, spécialisée en solutions d’ingénierie et de cybersécurité, le cyber range est une plateforme qui fournit aux organisations des scénarios d’attaque et de défense réalistes, et offre ainsi au personnel une expérience pratique en cas d’attaque (simulée), notamment dans le cadre de NIS2. De même, ce cyber range propose une capacité à tester et mettre en œuvre de nouvelles défenses, sans devoir passer par une architecture en situation réelle.

Il s’agit donc d’une plateforme d’émulation permettant de comprendre le comportement des systèmes de défense internes, d’anticiper les problèmes, de tester les correctifs et mises à jour, de déployer des scénarios d’attaque et de défense, ainsi que de proposer des exercices et formations pratiques. « Il faut savoir que 80% à 90% des cyberattaques sont d’origine humaine ou liées à des perturbations dans l’environnement humain », précise Axel Legay, expert en IA et cybersécurité, et senior security expert chez Nexova.

Pour ce faire, Nexova a développé l’outil CITEF capable de créer une émulation réaliste de l’environnement IT et OT d’une organisation, avec environnement de formation et de test et génération de scénarios d’entraînement personnalisés basés sur l’IA.

Le nouveau centre de cybersécurité d’Idelux implanté à Redu/Transinne. © Idelux

Labo de cryptographie quantique

Parallèlement, et dans le cadre d’un partenariat avec Thales, le site de Redu/Transinne vient d’inaugurer un laboratoire de cryptographie quantique. « Aujourd’hui, les organisations chiffrent certes leurs données, mais avec l’arrivée de l’ordinateur quantique, il sera possible de tout déchiffrer », explique Gilles Brassard, cryptographe canadien co-inventeur en 1984 du premier protocole de cryptographie quantique BB84.

Ce laboratoire offre un espace dédié aux chercheurs, ingénieurs et experts pour développer des solutions novatrices de sécurisation des communications numériques en exploitant les concepts de la physique quantique. Ce labo permettra de construire le réseau d’information du futur et de garantir la sécurisation de bout en bout des communications. D’ores et déjà, Starion Group, spécialisée en ingénierie spatiale, s’est montrée intéressée à participer au projet pour étudier la sécurisation des données satellitaires et mettre au point un bouclier quantique pour protéger les systèmes d’échange de données.

« L’arrivée demain de l’ordinateur quantique permettra de déjouer n’importe quelle sécurité puisque toutes les communications transmises et cryptées pourront être décryptées », a ainsi estimé Gilles Brassard. « Et l’internet sera alors un livre ouvert. Il nous appartient désormais de sauver le futur avec une nouvelle infrastructure de sécurité quantique. Et ce labo pourra être l’un des nœuds essentiels pour protéger complètement non seulement les infrastructures de nos organisations, mais demain aussi des individus. »

Nous reviendrons dans notre prochaine édition papier sur l’importance de ce labo de cryptographie quantique avec une interview de Bernard Brassard.

Écosystème

Fruit d’un investissement de 10 millions d’euros dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, ce projet bénéfice en outre de la proximité du Centre européen de sécurité et d’éducation spatiale (ESEC) qui se profile comme un centre de référence en matière de cybersécurité. Pour atteindre cet objectif, l’ESA assumera un rôle de catalyseur des intérêts dans ce domaine, l’objectif étant que le centre de référence soit piloté par l’industrie.



Laboratorium voor kwantumcryptografie

Tegelijk heeft de locatie Redu/Transinne, als onderdeel van een partnerschap met Thales, onlangs een laboratorium voor kwantumcryptografie in gebruik genomen. ‘Vandaag de dag versleutelen organisaties hun gegevens, maar met de komst van de kwantumcomputer zal het mogelijk zijn om alles te ontcijferen’, vertelt Gilles Brassard, de Canadese cryptograaf die in 1984 mee aan de wieg stond van het eerste kwantumcryptografieprotocol BB84.

Dit laboratorium biedt onderzoekers, ingenieurs en experts een speciale ruimte om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor het beveiligen van digitale communicatie, met wat hulp van kwantumfysica. Dit lab moet ons in staat stellen om het informatienetwerk van de toekomst te bouwen en de end-to-end beveiliging van onze communicatie te garanderen. Starion Group, gespecialiseerd in ruimtevaarttechniek, heeft al interesse getoond in deelname aan het project, om de beveiliging van satellietgegevens te bestuderen en een kwantumschild te ontwikkelen om de systemen voor gegevensuitwisseling te beschermen.

‘Binnenkort zullen kwantumcomputers het mogelijk maken om elke vorm van beveiliging te omzeilen, omdat alle verzonden en gecodeerde communicatie ontcijferd zal kunnen worden’, aldus Gilles Brassard. ‘Het internet zal dan een open boek zijn. Dus is het aan ons om de toekomst veilig te stellen met een nieuwe kwantumbeveiligingsinfrastructuur. Dit lab kan een van de essentiële knooppunten worden om in de toekomst, naast de infrastructuur van onze organisaties, ook individuen volledige bescherming te bieden.’

Ook in onze volgende gedrukte editie zullen we het in een interview met Bernard Brassard hebben over het belang van dit laboratorium voor kwantumcryptografie.

Ecosysteem

Dit project, het resultaat van een investering van 10 miljoen euro in het kader van het Waalse Relanceplan, teert ook op de nabijheid van het European Space Education and Security Centre (ESEC), dat zich opwerpt als een referentiecentrum op het vlak van cyberveiligheid. Het ESA zal optreden als katalysator voor de belangen op dit vlak. Het is immers de bedoeling dat het referentiecentrum wordt gestuurd door de industrie.