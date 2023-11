Doccle reprend les utilisateurs de Zoomit

La plate-forme de documents Doccle va reprendre plus d’un million et demi d’utilisateurs de Zoomit d’Isabel Group, ce qui devrait offrir plus de simplicité aux entreprises et à leurs clients.

Doccle et Zoomit sont toutes deux utilisées pour payer les factures, l’une dans sa propre boîte aux lettres, l’autre dans les applis de la plupart des banques. Doccle reprend désormais aussi les contrats de Zoomit.

‘Nous assumerons l’ensemble de la gestion commerciale et opérationnelle de ces clients’, déclare Bram Lerouge, CEO de Doccle, à Data News. ‘Nous deviendrons leur point de contact tant pour Zoomit que pour Doccle.’

Rien ne changera pour les clients de Zoomit, puisque les contrats, y compris les prix qui y figurent, seront repris. Tel sera également le cas de toutes les fonctionnalités et de la stratégie de Zoomit: ‘Et nous avons l’ambition d’inclure à terme ces clients dans un trajet numérique tourné vers l’avenir’, déclare Lerouge.

Un tiers d’utilisateurs en plus

En chiffres, cela signifie que Doccle passera de 2,9 millions à 4,4 millions d’utilisateurs, soit une augmentation de 34 pour cent. Désormais, les entreprises qui envoient leurs factures par voie numérique, pourront le faire à la fois via Zoomit et Doccle. Les utilisateurs finaux (généralement les clients de ces clients) pourront également choisir sur laquelle des deux plates-formes ils consulteront ces documents.

Une seule et même marque à terme?

La marque Zoomit ne disparaîtra provisoirement pas, mais Bram Lerouge ne l’exclut pas: ‘Nous serons désormais un point de contact unique pour les deux plates-formes. S’il s’avère qu’une seule et même marque offre plus de clarté à nos clients et utilisateurs, il est possible que nous le fassions, mais ce n’est pas encore certain, et il n’y a pas de date-butoir pour ce faire.’