Ann Nowé, professeure à la VUB: ‘Les entreprises belges sont préoccupées par l’AI Act’

Maintenant que le sommet mondial sur l’IA à Paris a fermé ses portes, les scientifiques et les chefs d’entreprise européens se demandent ce qui va se passer ensuite. Le 1er août 2024, la loi européenne sur l’IA (AI Act) est en effet entrée en vigueur, avec des directives strictes sur l’utilisation de l’IA. La déclaration finale du sommet insiste sur le fait que les règles strictes de la loi sur l’IA ont été relativisées dans de nombreux domaines. Les Américains en particulier ne veulent pas entendre parler de règles strictes. ‘Nous devons maintenant attendre pour voir comment la loi sur l’IA sera intégrée dans la législation européenne’, déclare Ann Nowé, professeure à la VUB, présente au sommet.

Nowé dirige l’AI-Lab de la Vrije Universiteit Brussel et est également directrice académique du FARI (l’institut d’IA de la VUB-ULB). ‘Ce sont surtout les entreprises belges qui se font du souci’, précise la professeure. ‘Elles aimeraient savoir quelles tâches et règles supplémentaires le gouvernement imposera au développement des applications d’IA et combien tout cela coûtera. Elles doivent en effet concurrencer des géants technologiques américains et chinois qui ne sont pas concernés par ces règles et lois plus strictes, tant qu’ils n’opèrent pas sur le marché européen.’

‘Il faut que cela reste réalisable’

‘La plupart des entreprises impliquées dans l’intelligence artificielle ne sont en soi pas opposées aux principes de l’AI Act’, affirme Nowé. Mais elles craignent un désavantage concurrentiel. Les lois qui découleront de l’AI Act leur imposeront en effet des obligations supplémentaires pour démontrer qu’elles se conforment effectivement à la réglementation. L’enjeu est que la mise en œuvre de la loi sur l’IA reste réalisable. De plus, le fait que les législateurs ne comprennent pas toujours les subtilités de ce qu’est exactement l’IA, crée des tensions.’

L’Europe remet en perspective l’AI Act. La loi sera mise en œuvre par étapes et devrait pleinement s’appliquer en 2027. Cette implémentation progressive devrait donner aux entreprises et aux régulateurs suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle réglementation.