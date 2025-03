2.410 organisations de secteurs cruciaux déjà enregistrées auprès du Centre belge pour la cybersécurité

Depuis octobre de l’année dernière, date d’introduction de la nouvelle directive européenne Network & Information Security (NIS2), 2.410 organisations de secteurs critiques se sont enregistrées auprès du Centre belge pour la cybersécurité (CCB). Au cours de la même période, le nombre de notifications de cyber-incidents a augmenté de quatre-vingts pour cent.

La nouvelle directive oblige les gouvernements nationaux à accorder l’attention voulue à la cybersécurité. En outre, les gouvernements doivent également renforcer la coopération européenne entre les autorités en matière de cybersécurité et contraindre les opérateurs des principaux secteurs de la société à prendre des mesures de protection.

Selon le CCB, le nombre de rapports d’incidents a augmenté en raison de l’application de la directive NIS2. Cependant, rien n’indique qu’il y ait réellement davantage de cyberattaques contre les organisations belges.

Au cours de la dernière année et demie, le CCB a reçu en tout 556 rapports de cyber-incidents. ‘D’août 2023 à septembre 2024, nous avons reçu en moyenne 25 signalements par mois. Depuis l’introduction de la directive NIS2 l’année dernière, on a recensé 226 incidents, soit une moyenne de 45 par mois et 80 pour cent de plus que durant la période précédente’, déclare-t-on au CCB.

Dans les délais

En tout, plus de 4.500 organisations de tous les secteurs se sont entre-temps enregistrées. Parmi elles, 2.410 proviennent de secteurs critiques tels que l’énergie, les transports, les soins de santé, les infrastructures numériques, les pouvoirs publics, etc.

‘Une estimation basée sur les chiffres du SPF Economie nous amène à un total de 2.500 organisations environ qui relèvent du champ d’application de NIS2. Nous pouvons donc affirmer que la grande majorité s’est conformée à la réglementation dans les délais en s’enregistrant.’

La Belgique a été le premier état membre européen à mettre pleinement en œuvre la nouvelle directive NIS2. Les organisations belges soumises à cette dernière ont jusqu’à mardi pour s’enregistrer sur le site atwork.safeonweb.be.