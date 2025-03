Apple perd un procès à propos d’un contrôle plus strict en Allemagne

Apple a perdu son procès devant la plus haute juridiction allemande. Le fabricant de l’iPhone n’a pas réussi à faire annuler une décision antérieure de l’autorité allemande de la concurrence.

Le régulateur du marché allemand, le Bundeskartellamt, avait imposé une sanction à Apple en février en raison de sa position par trop dominante dans plusieurs secteurs. Apple avait fait appel, mais la plus haute juridiction allemande vient de suivre la décision antérieure de l’autorité de la concurrence. Le tribunal souligne le pouvoir excessif d’Apple pour décider de l’accès au marché par des tiers. C’est ainsi que des développeurs d’applis externes et d’autres acteurs encore dépendent d’Apple pour pouvoir atteindre un grand nombre d’utilisateurs.

Apple réfute cette décision et affirme qu’elle doit faire face à une forte concurrence dans le plus grand état membre de l’Union européenne. Le président du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a pour sa part salué la décision du tribunal, affirmant que les nouvelles règles améliorent d’ores et déjà l’accès aux marchés numériques.

Le propriétaire de Facebook, Meta, ainsi que la société-mère de Google, Alphabet, et Microsoft ont connu le même sort ces dernières années et ce, en raison de la loi sur la concurrence introduite en 2021: une loi qui vise à mieux réguler les grandes entreprises technologiques. Le géant du commerce électronique Amazon avait lui aussi contesté une sentence similaire l’année dernière, mais sans succès non plus.