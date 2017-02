Twitter rend les profils d'entreprise 'plus humains'

La fonction s'applique à Direct Messages, le chat privé de Twitter. Si un employé aide un client posant une question spécifique, le nom et la photo dudit employé apparaîtront en lieu et place du profil de l'entreprise. Les utilisateurs de Twitter qui recourent au réseau social en guise de service à la clientèle, avaient souvent l'impression de recevoir des réponses automatisées de part du profil de l'entreprise. Dans certaines sociétés, des employés écrivaient leurs initiales ou leur nom dans les conversations de chat avec les clients pour ajouter un ton quelque peu plus personnel.

En plus d'introduire le profil personnel, Twitter s'évertue de plus en plus à se transformer en une plate-forme attrayante d'interaction entre les entreprises et leurs clients. Il est ainsi plus facile pour les clients d'accéder aux comptes des entreprises via Direct Messages, alors que les entreprises peuvent depuis peu lister leurs horaires de contact.

Il n'y a aucune limite au nombre de profils personnels dont une entreprise peut disposer. La seule condition est que ce soit chaque fois un profil reconnu, après quoi un formulaire doit être complété.