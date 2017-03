Twitter met en garde contre des 'comptes indésirables'

Twitter se lance une fois encore dans une tentative de s'opposer à des comportements indésirables comme le harcèlement sur sa plate-forme. Désormais, il affichera des mises en garde si vous y visionnez un profil qui contient "un langage et des images incorrects". Le tout est évidemment de savoir ce que le réseau social e entend par "langage et images incorrects"?

Twitter indique qu'il ne s'agit ici que d'un test en vue de rendre le site social plus sûr. Le mode de fonctionnement du système n'a pas été expliqué non plus. Il pourrait s'agir d'un système automatisé, ce qui fait que certains mots seraient identifiés comme inadéquats, ou d'un système composé de contrôleurs humains jugeant des profils comme 'incorrects'. Cette dernière option serait un peu plus acceptable dans la mesure où Twitter évalue aussi des profils sur base d'illustrations postées.

Un point controversé, c'est que les utilisateurs de Twitter ne sont pas informés, lorsque leur profil s'accompagne d'un avertissement pour les autres. Sauf si ceux-ci le leur signalent eux-mêmes.

Depuis peu, Twitter tente toujours davantage d'endiguer tout comportement indésirable. En plus de filtres pour dissimuler les 'tweets choquants', le réseau social offre déjà à ses utilisateurs la possibilité de bloquer automatiquement des comptes sans photo de profil, numéro de téléphone ou adresse e-mail vérifiés. Le réseau social essaie également d'empêcher la création de faux profils.