Test de la barre sonore Playbase de Sonos: un haut-parleur hifi à placer sous la TV

Une barre sonore ne peut être un obstacle tant pour la décoration intérieure qu'au niveau de la simplicité d'emploi. Cela fait quelque temps déjà que Sonos est active dans le domaine avec son Sonos Home Sound System vous permettant d'écouter votre musique préférée partout dans la maison. Plusieurs haut-parleurs sans fil veillent en effet à ce que vous puissiez leur transférer par wifi de la musique via votre smartphone, tablette ou PC et l'apprécier toujours et partout.

Le module wifi sur la Playbase ne donne pas accès à la bande des 5 GHz, ce qui peut poser problème, lorsque de nombreux appareils sont connectés au réseau wifi (la bande des 2,4 GHz est alors surchargée). Pour transférer du contenu audio de la TV vers la barre sonore, vous disposez du Toslink optique.

En plus d'Apple Music et de Spotify, l'appli Sonos supporte aussi Android et iOS, quatre-vingts services de streaming différents, excusez du peu! Grâce au support de Tidal, ce sont les trois formats audio les plus populaires (mp3, AAC et lossless FLAC) qui peuvent être reproduits. Dans un proche avenir, l'appli supportera aussi Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, qui opèrera via le smartphone avec la Playbase et tous les autres haut-parleurs de Sonos.

La nouvelle venue dans la gamme ne déroge pas au design traditionnel. Son look sobre et pas du tout tape-à-l'oeil font que la Playbase passe inaperçue. D'une hauteur de 6 centimètres, elle prend place sans problème en-dessous de chaque téléviseur. Dans cet espace plat réduit, on trouve dix drivers: six pour les sons intermédiaires, trois tweeters pour les aiguës, plus un grand subwoofer horizontal qui s'occupe de la partie la plus étonnante: les basses. Avec le paramétrage par défaut, celles-ci sont bien présentes, tout en conservant, à l'instar du reste des sons intermédiaires, suffisamment de détail et en garantissant un son chaud que beaucoup associent à la hifi.

Chacun des 10 drivers peut être commandé individuellement via la nouvelle appli Trueplay, pour l'adapter au mieux à l'acoustique du lieu. Il vous sera donc possible de régler finement à l'infini la Playbase.

La Playbase en noir et blanc sera disponible à partir du 4 avril au prix de 799 euros.