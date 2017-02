Tesla veut encore construire trois Gigafactories

Tesla dispose actuellement de deux Gigafactories, à savoir des énormes lignes de production de batteries pour ses voitures: l'une se situe au Nevada et l'autre à Buffalo dans l'état de New York. Nombre de pays et de régions aspirent à héberger la nouvelle Gigafactory qui s'installera au sein de l'UE. Les provinces néerlandaises du Noord-Brabant et du Limbourg sont dans la course, alors que chez nous, la Flandre s'y prépare le mieux possible. Au terme d'entretiens entre le constructeur automobile et Flanders Investment and Trade (FIT), on sait que le Nord du pays est pris en considération, même si le ministre président flamand Geert Bourgeois a déclaré que la concurrence était énorme.

Tesla a en outre annoncé vouloir entamer en juillet la construction de son Model 3. Au quatrième trimestre déjà, 5.000 Model 3 devraient sortir chaque semaine de la chaîne de production et d'ici 2018, ce sont pas moins de 10.000 Model 3 qui devraient être construits par semaine.

Pour les versions existantes, les Model S et Model X, la demande au quatrième trimestre de 2016 a crû de 49 pour cent par rapport à celle de la période correspondante de l'année précédente. La division énergie, qui s'occupe de l'énergie solaire et des batteries, se porte toujours mieux, selon Tesla, puisque ses ventes ne font que progresser. Le toit solaire introduit l'année dernière, où des cellules solaires sont intégrées aux tuiles, devrait pouvoir être fourni durant le second semestre de cette année.