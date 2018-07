Une application de marketing tend la main aux Millennials

Une application. Bien sûr, vous ne pouviez utiliser qu'une application si vous voulez convaincre les Millennials de coopérer à votre enquête de marché. C'est cette idée qui, au départ, a conduit Dimitri Allaert et ses partenaires à développer Buffl avec leurs propres ressources. Si la montagne ne vient pas à Mohamed, Mohamed ira à la montagne : quiconque veut intéresser les jeunes qui sont nés avec le Web doit le faire sur leur propre terrain.

Et donc, il y a maintenant Buffl, un outil qui permet aux marketeurs d'approcher les Millennials de façon très simple aux fins d'études de marché. "Vous voulez savoir si un concept fonctionne ? Faire un sondage pour voir s'il existe un marché pour un certain produit ? La communauté qui a déjà téléchargé l'application répond quand ça l'arrange, explique Dimitri Allaert. Car c'est tout ce que veut un Millennial qui grandit avec Tinder et Tripadvisor. Ils ne sont que trop heureux de donner un feed-back, mais ils veulent pouvoir réagir quand ça leur convient ; si nécessaire, depuis les toilettes. C'est ce que Buffl permet de faire, et, en collaborant, ils peuvent gagner des tokens Buffl qui, à terme, leur donneront droit à des coupons-cadeaux IKEA, Zara ou Playstation, par exemple."

"Des résultats en quelques heures"

Cela ne demande aucun travail supplémentaire au marketeur. Il peut se connecter au site Web administratif de Buffl et formuler un questionnaire d'enquête avec le concepteur de sondages. Étant donné que tout se déroule entièrement dans un environnement smartphone, il peut même s'agir de photographier ou de filmer quelque chose. Ensuite, il définit le groupe cible et détermine si les usagers recevront aussi une push notification au départ de l'application. "Ensuite, il suffit d'attendre les résultats", explique Dimitri Allaert. "Ceux-ci peuvent déjà arriver en quelques heures, contrairement aux semaines d'enquêtes que les grandes études de marché peuvent demander. En effet, nous croyons plus à des enquêtes multiples et rapides qu'à une seule grande enquête. De cette manière, vous pouvez appliquer le principe du "failing forward fast" et ajuster continuellement et rapidement le développement de votre produit. En tant que marketeur, vous payez par enquête réalisée."

En ce moment, Buffl est en train de mettre au point sa stratégie de marque, après quoi le lancement commercial devrait avoir lieu. Cependant, l'application peut dès maintenant compter sur quelque 2 000 utilisateurs enthousiastes pour fournir des réponses aux marketeurs. "Pour ce faire, nous nous sommes uniquement appuyés sur le bouche-à-oreille et avons tout au plus approché quelques clubs d'étudiants. Ce n'est donc pas l'enthousiasme qui manque du côté du groupe cible pour ce type d'approche. À présent, nous voulons miser sur les réseaux sociaux et les médias numériques pour transformer rapidement ces milliers de personnes en dizaines de milliers."

Après un premier démarrage avec des fonds propres, Buffl a été pris sous l'aile de Start It @KBC à l'automne 2016. "Un an plus tard, IMEC a rejoint notre entreprise via iStart", poursuit Dimitri Allaert. "Nous avons maintenant une demande en cours pour des subsides à l'innovation à concurrence de 200 000 euros dans le but d'obtenir une image plus précise de nos personnes-test au moyen d'algorithmes intelligents. Nous sommes aussi en train d'étudier de quoi nous aurons encore besoin pour pouvoir passer à l'échelle internationale. Si nous pouvions avoir accès à de l'argent intelligent pour nous y aider, nous ne dirions pas non."