Teamleader introduit une plate-forme d'applis

Teamleader introduit sa propre plate-forme d'applis. Voilà ce qu'annonce son CEO Jeroen De Wit lors de l'événement Work Smarter de l'entreprise. La plate-forme offre de l'espace aux applis de productivité susceptibles de s'intégrer au software de Teamleader. Il s'agit par exemple d'applications comptables ou de Microsoft Office, mais aussi d'autres produits tels les applis de paiement Stripe et Mollie. L'objectif est de développer une communauté de PME européennes s'aidant mutuellement, selon Jeroen De Wit, CEO de Teamleader.

Teamleader conçoit du Software-as-a-Service en matière de CRM, vente, gestion de projets, etc. dans le nuage et cible les petites et moyennes entreprises. La scale-up belge possède quelque 5.000 PME clientes en Europe. Elle propose dans ce but déjà une quarantaine d'intégrations. Celles-ci aboutissent donc à présent sur une plate-forme, conjointement avec une centaines d'applis très utilisées. "Nous avons observé que les développeurs connectent déjà spontanément des applications à notre API Teamleader, mais nos clients semblent ne pas en être informés", explique Jeroen De Wit. "Le moment nous a donc paru opportun pour combiner toutes les intégrations en un seul et même emplacement synoptique: le Marketplace. Du coup, nous avons fortement étoffé l'offre d'intégrations, notamment avec la suite Microsoft Office utilisée par une large majorité de PME."

Dans un proche avenir, les utilisateurs et les développeurs externes devraient pouvoir également créer et partager leurs propres intégrations. Teamleader va engager des 'API Evangelists' pour les y aider. "Notre but a toujours été d'évoluer avec Teamleader d'un produit vers une plate-forme pour PME. Teamleader représente pour beaucoup de PME européennes un premier pas vers la numérisation. Une fois ce pas accompli, les utilisateurs sont davantage confiants quant à poursuivre la personnalisation et l'expérimentation", conclut Jeroen De Wit.