Patreon récolte 60 millions de dollars

Patreon est un service qui aide les fans à verser de l'argent à leur(s) artiste(s) favori(s). La startup existe depuis quatre ans et vient donc d'empocher de l'argent supplémentaire dans une nouvelle phase de capitalisation. Elle a ainsi reçu 60 millions de dollars d'un groupe dirigé par Thrive Capital. En tout, l'entreprise a récolté pour l'instant 107 millions de dollars en plusieurs phases de capitalisation.

Ce service, qui est apprécié par les podcasters, réalisateurs de vidéos et dessinateurs numériques notamment, offre une belle alternative aux publicités. Les fans qui veulent soutenir un artiste, peuvent via Patreon verser un ou plusieurs dollar(s) par mois, comme une sorte de contribution ou d'abonnement numérique. Patreon conserve 5 pour cent de cet argent et offre aux auteurs de contenu une plate-forme proposant par exemple du contenu exclusif pour abonnés. Chez Patreon, on déclare que cette année, quelque 150 millions de dollars en contributions de soutien seront traités et distribués parmi quelque 50.000 artistes.