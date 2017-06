Partagez vos petits coins préférés avec Place.Guru

Il existe déjà pas mal d'applis de géo-localisation, selon le fondateur de Place.Guru, Christiaan Huizer. Mais son approche est néanmoins différente de celle de MapMe.com, MapKit.io, MapChat.nl, MapsMe, CrowdMap.com, MapHub.net et d'autres encore. "Ces applis se basent sur une carte sur laquelle l'utilisateur indique ses petites adresses préférées", déclare-t-il. "Il en résulte que quand on supprime ladite carte, les adresses sont perdues. Et si on veut reprendre les mêmes adresses sur une autre carte, il faut les réintroduire toutes. Nous, nous faisons le contraire. Chez nous, vous créez vos adresses avec toutes les données nécessaires, puis vous passez à la carte reprenant par exemple 'Les meilleurs bars à vin de Bruxelles'."

Cette approche offre une plus grande flexibilité et une meilleure utilisation pratique. "On peut très aisément réutiliser un emplacement, mais aussi le partager. Il est possible aussi de réemployer pour sa propre carte un endroit indiqué et décrit par quelqu'un d'autre, si son descriptif plaît, ou on peut en faire une version personnelle. C'est ainsi qu'un endroit peut offrir plusieurs interprétations, ce qui ne peut qu'enrichir l'ensemble. Voilà qui explique aussi pourquoi nous parlons de gourous. Le terme signifie en sanscrit 'professeur, guide ou maître', et c'est aussi le cas chez nous: nos gourous - les utilisateurs donc - indiquent de quelle façon un lieu est important pour eux, et ils le personnifient."

Huizer envisage pas mal de possibilités pour son appli: "C'est ainsi que nous pourrions conjointement avec une administration communale créer une carte sur laquelle les habitants indiqueraient où il y a des dépôts de déchets sauvages. Un parc de loisirs pourrait pour sa part signaler les temps d'attente prévus, voire actuels à chaque attraction."

Cela semble multifonctionnel et pratique, et tel est bien le cas dans la réalité. Place.Guru fonctionne comme une appli web progressive, qui s'adapte d'elle-même au type de navigateur utilisé. Vous y saisissez vos adresses et créez les cartes dont vous avez besoin. Le modèle commercial? Freemium: gratuit pour le 'petit' utilisateur, mais payant au fur et à mesure que vous voulez disposer de plus de fonctions et de plug-ins différents. "A partir de cet été, nous voulons promouvoir notre appli auprès des informaticiens professionnels, qui pourront utiliser nos possibilités dans le cadre de travaux pour des clients. Nous prévoyons pour eux des outils, afin de leur permettre d'adapter complètement les cartes en fonction de la présentation et du contenu. Plus tard, nous souhaitons permettre aux acteurs en vue, qui travaillent professionnellement avec des lieux et des cartes, d'attirer l'attention sur ceux-ci par l'entremise d'un tableau de bord par exemple, et d'en mesure l'efficience. Notre API sera aussi toujours payante."

Place.Guru a été lancée de manière assez discrète pour le grand public, mais l'appli a néanmoins déjà séduit spontanément des utilisateurs dans le monde entier. "On observe soudainement qu'une scierie norvégienne utilise notre application", ajoute Huizer. "Ou qu'une carte a été créée en Amérique du Nord. Notre ambition internationale est donc justifiée, dès que la plate-forme SaaS sera tout à fait prête. Je constate du reste que le nombre d'utilisateurs croît jour après jour, exclusivement sur base du bouche-à-oreille, sans que nous ayons encore déployé des efforts en termes de marketing. Ce sera pour cet automne, lorsque nous voudrons approcher directement des acteurs intéressants et rendre Place.Guru également attractif pour tout un chacun au moyen d'un plug-in Wordpress. Des plug-ins payants devraient représenter une plus-value pour les informaticiens professionnels."

Huizer a développé Place.Guru avec des moyens propres dans le giron de Startit@KBC et il ne souhaite pas déployer son jeu: "J'examine éventuellement une phase de financement, mais ce n'est pas une obligation en soi. Si je n'ai pas besoin d'investisseurs, tant mieux."