NGDATA recueille 9,4 millions de dollars

Ces 9,4 millions de dollars s'ajoutent à une précédente phase de série B de 10,2 millions de dollars que l'entreprise avait annoncée, il y a un an. La présente phase de financement a été dirigée par Idinvest Partners et a vu la participation d'investisseurs existants, dont Pamica, SmartFin Capital, Capricorn Venture Partners, Nausicaa Ventures, ainsi que d''angel investors'.

NGDATA propose avec Lily Enterprise un système d'exploitation pour la gestion des expériences des clients. L'argent frais doit servir à stimuler la vente et le marketing du produit, ainsi que pour accélérer l'innovation et les activités de rachat de l'entreprise. "Grâce à ce financement, nous allons pouvoir poursuivre notre croissance tant nationale qu'internationale, étoffer notre personnel et peaufiner notre stratégie de rachats tactiques", a déclaré Luc Burgelman, CEO de NGDATA.

Par ailleurs, NGDATA annonce que Dominique Illien, CEO d'Editions Lefebvre Sarrut (ELS), vient renforcer son conseil d'administration, dont le président n'est autre que Michel Akkermans. NGDATA est établie à Gand, mais possède aujourd'hui des filiales à Malines, Amsterdam, New York, San Francisco et Singapore.