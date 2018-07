LeanSquare et Nethys investissent dans ØPP Startup Studio

Afin de stimuler les projets innovants, le fond d'investissement LeanSquare et Nethys (spécialisée dans l'énergie, les télécoms, via notamment VOO, et le développement industriel) engagent 1 million d'euros pour fonder ØPP Startup Studio sur les bases de ØPP. ØPP Startup Studio mettra à disposition des experts multi-disciplinaires, essentiellement des développeurs et designers, mais aussi des compétences en marketing et testing ainsi qu'en gamification. L'ambition est de sélectionner chaque année entre 5 et 6 projets afin de franchir les premières étapes qui vont de l'idée à la commercialisation.

Pour LeanSquare, cet investissement complète son dispositif de soutien aux startups en ajoutant un service plus directement lié à l'aide à la production. "Nous réfléchissions au concept depuis près de deux ans. Il s'agit d'un complément pragmatique à l'écosystème déjà mis en place avec nos formules de financement de startups", explique José Zurstrassen, président de LeanSquare. "Le succès des studios comme Rocket Internet à Berlin ou, plus proche de chez nous, celui de eFounders, nous montre l'intérêt d'un tel outil."

De son côté, Nethys entend utiliser le studio pour accélérer l'innovation et lancer de nouveaux projets au sein du groupe actif dans des secteurs concurrentiels comme les télécoms, les médias et l'énergie. "L'approche se veut dynamique, conformément à la réalité et à l'exigence des marchés", commente Charlène Renier, responsable innovation du groupe Nethys. "Il faut de la réactivité et des ressources afin de continuer à proposer des produits innovants à valeur ajoutée. Via ØPP Startup Studio, Nethys continue sa stratégie de création d'emplois et d'innovation en assurant les développements et l'industrialisation."

Ajoutons que ØPP Startup Studio compte engager six nouveaux collaborateurs au coeur de Liège pour un démarrage en septembre 2018.